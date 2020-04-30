شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب مزرعة البراز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مزرعة البراز من الفحوصات التي قد يطلبها منك الطبيب لفهم سبب الأعراض التي تعاني منها، وإذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة، فقد يطلب طبيبك مزرعة البراز، ويبحث هذا الاختبار في برازك عن البكتيريا أو الفيروسات التي قد تسبب لك المرض، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب طلب الطبيب لمزرعة البراز، وفقاً لموقع "webmd".

لماذا يطلب الطبيب مزرعة البراز

قد يطلب طبيبك اختبار مزرعة البراز إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض:

-الإسهال الذي يستمر أكثر من بضعة أيام.

- البراز يحتوي على دم أو مخاط.

-آلام في المعدة أو تقلصات.

-غثيان.

- قئ.

-حمى.

قد يكون طبيبك أكثر قلقًا بشأن هذه الأعراض إذا كنت:

Advertisements

- طفل أو مسن.

-لديك جهاز مناعي ضعيف.

- سافرت للخارج .

- تناولت طعامًا أو ماء ملوثًا.

-أعراضك شديدة الحدة.

قد تحتاج إلى المضادات الحيوية للتخلص من العدوى أو منع المشاكل الصحية الأخرى، مثل الجفاف (فقدان الكثير من السوائل).

أخبر طبيبك عن أي أدوية تتناولها، لأنها يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار، يجب أن يعرف أيضًا ما إذا كنت تتناول أي أعشاب أو مكملات غذائية أو فيتامينات.

نتيجة اختبار مزرعة البراز

في معظم الأحيان، يجب أن تحصل على نتائج في غضون يوم أو يومين.

إذا كانت نتائج الاختبار سلبية، فهذا يعني أنها طبيعية، لم يتم العثور على جراثيم في برازك وليس لديك عدوى.

نتيجة الاختبار الإيجابية تعني أن البراز مصاب بجراثيم أو فيروس أو أي نوع آخر من البكتيريا، سيخبر المختبر طبيبك عن نوعه يمكن أن يساعده ذلك في تحديد كيفية التعامل معه وعلاجه.