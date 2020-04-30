شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعادة فتحها.. جزيرة يابانية تثير الجدل بتعرضها لموجة ثانية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت الموجة الثانية من الفيروس التاجي جزيرة يابانية بعد أن رفعت إغلاقها، حيث رفعت منطقة هوكايدو الشمالية إغلاقها في 19 مارس حتى يمكن إعادة فتح الأعمال والمدارس.

وجاء قرار إنهاء الإغلاق ذلك نتيجة لانخفاض عدد الحالات الجديدة إلى حالة أو حالتين في اليوم، وذلك وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية.

والآن ، على الرغم من ذلك ، بعد 26 يومًا فقط ، أعادت الجزيرة فرض إغلاقها حيث تم الإبلاغ عن 135 حالة جديدة في أسبوع واحد.



بعد إعادة فتحها جزيزة يانيانية تتعرض لموجة ثانية من كورونا

وقال د. كيوشي ناجاسي ، رئيس جمعية هوكايدو الطبية ، لـ TIME: "الآن نأسف لذلك ، ما كان علينا رفع حالة الطوارئ الأولى، وقد لا نتمكن حتى العام المقبل من رفع هذه الإغلاق بأمان.

وقد قيمت الحكومة المحلية تأثير الهجرة على انتشار الفيروس التاجي في الجزيرة لكنها لم تأخذ في الاعتبار الهجرة المحلية، حيث قال يوكو تسوكاموتو ، أستاذ مكافحة العدوى في جامعة هوكايدو للعلوم الصحية ، إنه بعد النظر إلى الوراء ، كان رفع التأمين مبكرًا جدًا.

في ذلك الوقت ، لم يكن لدينا معلومات كافية ولم يكن لدينا فهم كاف لهذا المرض، وبالنظر إلى المعلومات المتاحة - التي تنخفض فيها الحالات الجديدة إلى حالة أو اثنتين في اليوم - يمكن القول إن المحافظ اتخذ القرار الصحيح في رفع حالة الطوارئ.

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وقال أستاذ مكافحة العدوى لصحيفة التلجراف البريطانية "نعلم أن هذه كانت خطوة خاطئة الآن ، ولكن بعد ذلك بدا أفضل شيء يمكن القيام به، ويجب رفع حالات الإغلاق وحالات الطوارئ هذه في نهاية المطاف ، لكن الدرس هو الانتظار لأطول فترة ممكنة ، للحصول على بيانات دقيقة حول أعداد الإصابات والحذر الشديد عند تخفيف القواعد.

وأوضح أنه يجب على السلطات أن تكون مستعدة للتحرك بسرعة، وإعادة القيود إلى وضعها الصحيح في أول علامة على زيادة أخرى".

يمكن إرجاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الجزيرة إلى مهرجان سابورو للثلوج في فبراير ، قبل أن يتم الإغلاق الأولي ، الذي جذب مليوني شخص.

حيث كان أحد السائحين الصينيين يعالج في الجزيرة من فيروس التاجي خلال المهرجان بعد تعاقده في ووهان، كما تم علاج 118 شخصًا من الفيروس بحلول 12 مارس ، مما جعل هوكايدو الأكثر تضررًا من جميع محافظات اليابان الـ 47.

يوجد في اليابان 13،576 حالة وفاة و 376 حالة وفاة ، وتواصل حاليًا إغلاقها حتى 6 مايو ، لكن صحيفة نيكاي بيزنس اليومية أفادت أن الحكومة تخطط لتمديد ذلك لمدة شهر آخر.