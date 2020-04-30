شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: سلالة التفشى الفرنسية من كورونا لم تأت من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح علماء قاموا بتتبع الجينات، أن انتشار الفيروس التاجي في فرنسا لم يأت مباشرة من الصين، وخلص الباحثون إلى أن الفيروس كان ينتشر دون اكتشاف في فرنسا في فبراير الماضى.

وأفادت دراسة جديدة أجراها علماء فرنسيون في معهد باستور في باريس، أن تفشي الفيروس التاجي في فرنسا لم يكن بسبب حالات مستوردة من الصين ، ولكن من سلالة منتشرة محليًا من أصل غير معروف.

وأظهر التحليل الجيني وفقا للموقع الصينى" SCMP"، أن الأنواع السائدة من السلالات الفيروسية في فرنسا تنتمي إلى مجموعة لم تأت من الصين أو إيطاليا ، وهي أقرب نقطة ساخنة في أوروبا.



سلالة كورونا فرنسا لم تأتى من الصين

وقال باحثون بقيادة الدكتورة سيلفي فان دير ويرف وإتيان سيمون لوريير: "لقد تم تصنيف الفاشية الفرنسية بشكل رئيسي من خلال واحد أو أكثر من متغيرات هذا العقد ... يمكننا أن نستنتج أن الفيروس كان ينتشر بصمت في فرنسا في فبراير". ونشرت ورقة مراجعة الأقران على bioRxiv.org الأسبوع الماضي.

وأصاب تجائحة Covid-19 أكثر من 128000 شخص في فرنسا وتسببت في أكثر من 23000 حالة وفاة.

واكتشفت فرنسا الفيروس في أواخر يناير، قبل أي دولة أخرى في أوروبا، و تم أخذ عينات من عدد قليل من المرضى الذين لديهم تاريخ سفر يشمل مقاطعة هوبي الصينية في 24 يناير واختبروا نتائج إيجابية.

ومع ذلك ، لم يتم العثور على هذه السلالات في المرضى الذين تم اختبارهم بعد الحالات الأولية المستوردة ، مما يشير إلى أن "الحجر الصحي المفروض على حالات Covid-19 الأولية في فرنسا يبدو أنه منع انتقال العدوى محليًا" ، على حد قول الباحثين.

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جمع معهد باستور عينات من أكثر من 90 مريضاً آخرين في جميع أنحاء فرنسا ووجد أن جميع السلالات جاءت من خط جيني واحد.

و تم اكتشاف السلالات التي تتبع مسار التطور الفريد هذا حتى الآن فقط في أوروبا والأمريكتين، وتم جمع أول عينة فرنسية في 19 فبراير من مريض ليس لديه تاريخ سفر ولا يوجد اتصال معروف بالمسافرين العائدين.

من التفسيرات المحتملة ، بحسب المؤلفين ، أن الانتقال المحلي كان يحدث في فرنسا لبعض الوقت دون أن تكتشفه السلطات الصحية.

ووجد الباحثون أيضًا أن 3 سلاسل تم أخذ عينات منها لاحقًا في الجزائر كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتلك الموجودة في فرنسا ، مما يشير إلى أن المسافرين من فرنسا ربما أدخلوا الفيروس إلى الدولة الأفريقية وتسببوا في تفشي المرض.

قال بنجامين نيومان ، أستاذ ورئيس قسم العلوم البيولوجية في جامعة تكساس إي أند إم- تكساركانا ، إن السلالات الفرنسية ربما تكون قد أتت من بلجيكا ، حيث تم تجميع بعض السلاسل الأكثر ارتباطًا بالسلالة الأصلية من الصين، ونظرًا لأن السلالات الأوروبية الأولى من [الفيروس التاجي] Sars-CoV-2 تبدو مرتبطة ببلجيكا ، فإن فكرة انتشار الفيروس من بلجيكا إلى كل من إيطاليا وفرنسا في نفس الوقت تقريبًا تبدو معقولة ، كما تؤكد هذه الورقة .

وفقًا لبعض الدراسات، فأن سلالات سائدة في روسيا وأستراليا ، على سبيل المثال ، جاءت من أوروبا والولايات المتحدة ، على التوالي .