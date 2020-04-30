شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الأمريكية: كورونا ليس من صنع الإنسان ولم يُعدل جينياً والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 أعلنت الاستخبارات الأمريكية الخميس أنّها توصلت إلى خلاصة مفادها أنّ فيروس كورونا المستجد "ليس من صنع الانسان أو عدّل جينياً".

وتستمر الأجهزة الاستخباراتية بحثها لتحديد ما اذا كان الوباء بدأ باحتكاك مع حيوانات مصابة أو أنّه نتيجة حادث مخبري في ووهان، المدينة الصينية حيث بدأ تفشيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات الأمريكية: كورونا ليس من صنع الإنسان ولم يُعدل جينياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.