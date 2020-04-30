فرنسا تحذر من وباء جديد.. يصيب الأطفال ويرتبط بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت السلطات الصحية الفرنسية عن وباء جديد يرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصاب 15 طفلا حتى الآن، ومن أعراضه الحمى وإصابة الجهاز الهضمي ومتلازمة الأوعية الدموية الالتهابية العامة تسبب قصور القلب.

وحذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من الوباء الجديد، قائلا: "علينا أن نأخذ الموضوع على محمل الجد بعد الإبلاغ عن 15 طفلا مصابا. هؤلاء ظهر عليهم أعراض الحمى ومتلازمة الأوعية الدموية الالتهابية العامة إلى حد ما التي يمكن أن تسبب قصور القلب".



ووفقا لإذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، فإنه بعد ظهور الأعراض على 12 طفلا بخلل في الأوعية الدموية وإدخالهم العناية المركزة في المملكة المتحدة، تحاول السلطات الصحية في فرنسا تحديد ما إذا كان هناك رابط بين تلك الأعراض وجائحة فيروس كورونا.

وقال فيران: "لم يتوف أي طفل جراء مضاعفات الوباء الجديد النادرة. عثرنا على بعض هؤلاء الأطفال في فرنسا وإنجلترا حاملين فيروس كورونا، وهذا شيء علينا أخذه على محمل الجد".

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وأوضح أنه يحشد مجتمع الرعاية الصحية والأوساط العلمية في فرنسا للحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات؛ لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين فيروس كورونا وهذه الأعراض الخطيرة لدى الأطفال.

وتابع: "لم يلاحظ حتى الآن أسباب تلك الأعراض، ولكن نحن على أعلى درجة من اليقظة".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الأعراض قد تؤجل إعادة فتح المدارس، قال فيران إنه "ليست لديه معلومات طبية تتعلق بهؤلاء الأطفال، ولا يوجد أي تفسير طبي على الإطلاق في هذه المرحلة لاتخاذ أي قرار".

وتابع: "سنحصل على نتائج سريعة من السجلات الطبية لهؤلاء الأطفال، حتى نتمكن من اكتشاف الحلول".