خبير ملكي يكشف كيف تغيرت كيت ميدلتون وأصبحت أكثر نضجًا وحنكة

أصبحت كيت ميدلتون "Kate Middleton" دوقة كمبريدج وزوجة الأمير وليام "Prince William"، أكثر نضجا وثقة بكثير، مقارنة بما كانت عليه منذ بداية انضمامها إلى العائلة المالكة البريطانية، وذلك طبقا للخبير المتخصص في الشئون الملكية ريتشارد فيتزويليامز " Richard Fitzwilliams"، وتحدث عن ذلك في حوار جديد له مع موقع صحيفة Express البريطانية، قال فيه إن دوقة كمبريدج أصبحت أكثر نضجا "بشكل مدهش" بالمقارنة بما كانت عليه عندما انضمت حديثا إلى العائلة المالكة البريطانية.

وقال فيتزويليامز أيضا خلال حواره مع الصحيفة، إن دوقة كمبريدج التي كانت في الماضي "تبدو خجولة نوعا ما" خلال المناسبات الرسمية أو العلنية، أصبحت حاليا تشع ثقة وعفوية خلال المناسبات العلنية، وأن ذلك بدا واضحا بشكل كبير خلال المناسبات الحديثة التي ظهرت فيها بجوار زوجها الأمير وليام، وخاصة خلال مكالمات الفيديو التي تواصل من خلالها الزوجان مع بعض العاملين في الصفوف الأولى في مكافحة أزمة كورونا.

وأوضح ريتشارد فيتزويليامز أن كلا الزوجين أظهرا الكثير من روح الدعابة والتعاطف خلال تلك المناسبات، مما ساعد على تقليل مشاعر التوتر والقلق التي تهيمن على الكثيرين ورفع الروح المعنوية، خلال المقابلة أيضا، قال فيتزويليامز أيضا إن كيت أظهرت أيضا "شعور قوي بالواجب"، و "التزام شديد" اتجاه المؤسسات الخيرية التي ترعاها، وخاصة تلك المتعلقة بالأطفال الصغار، والمؤسسات الخيرية المعنية بالصحة النفسية.

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