وفيات كورونا في إيران تتجاوز 6 آلاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6028 حالة، بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 94 ألفا و640 حالة، بعد تسجيل 983 إصابة جديدة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 75 ألفا و103 حالات، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية.