العالم يسجل 3,2 مليون إصابة بكورونا والوفيات 228 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3,2 مليون حالة حتى الساعة 07:00 (بتوقيت جرينتش) الخميس.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز المليون.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات تجاوز 228 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والصين والبرازيل.
وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون إصابة إلى جانب نحو 62 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 237 ألف إصابة ونحو 24 ألف وفاة.
وسجلت إيطاليا نحو 203 آلاف إصابة ونحو 28 ألف وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و862 إصابة و4633 وفاة.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا 100 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1073، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات، الخميس.
وقال الموقع الإعلامي للحكومة حول فيروس كورونا المستجد إن 106 آلاف و498 شخصا أصيبوا بالفيروس، معظمهم في موسكو ومنطقتها، وأوضح المصدر نفسه أن 7099 إصابة أحصيت في الساعات الـ24 الأخيرة.
وتمر روسيا حاليا بأسبوعها الخامس من إجراءات العزل العام الذي يقول البنك المركزي إنه تسبب، بالاشتراك مع انهيار أسعار النفط، في وضع الاقتصاد في مسار انكماش بنسبة تتراوح بين 4 و6%.
وقال بوتين في كلمة للأمة عبر التلفزيون، الثلاثاء الماضي: "إن إجراءات العزل العام يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين"، محذرا من أن ذروة تفشي المرض لم تأتِ بعد.
وأضاف "الوضع لا يزال صعبا جدا. نواجه مرحلة جديدة، ربما تكون الأكثر حدة في التصدي للوباء".
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