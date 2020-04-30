كوريا الجنوبية لأول مرة.. لا إصابات بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ أن ظهر الوباء في البلاد قبل أكثر من 70 يوما.

وأحصت كوريا الجنوبية 10 آلاف و765 إصابة منذ أن سجلت الحالة الأولى في 18 فبراير/شباط الماضي.

ولأسابيع بقيت كوريا الجنوبية البلد الثاني المتضرر بوباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 247 شخصا على أراضيها.

وتعد كوريا الجنوبية من البلدان التي استعدت جيدا للحد من الوباء من خلال التوسع الهائل في القدرة على إجراء الفحوصات، من خلال تأسيس شبكة واسعة تشمل أكثر من 600 منشأة و43 مركزا متنقلا.

وبمجرد ظهور كورونا المستجد انطلقت كوريا الجنوبية في خطتها التي تعتمد على 3 أسس، هي "الاختبار والتتبع والاحتواء"، وبحلول منتصف مارس/آذار الماضي، خضع أكثر من 270 ألف شخص للفحص، ما ساعد الحكومة على وقف انتشار الوباء في وقت مبكر.

