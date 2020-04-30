بيع أقنعة وجه من جلود التماسيح والثعابين في الولايات المتحدة

أصبحت أقنعة الوجه واحدة من المنتجات، التي لا غنى عنها لأي شخص حول العالم، خاصة عند الاختلاط بآخرين، لأنها تحميه من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وفي هذا السياق نشرت مجلة "ووندر فول إنجينيرنغ" الأمريكية، مقطع فيديو، لأقنعة وجه مصنوعة من جلود التماسيح والثعابين، يتم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، لمن يمتلكون المال لشراء هذا الأقنعة التي توفر لهم حماية من نوع خاص، ضد فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت المجلة إلى أن تلك الأقنعة أصبحت تصنعها شركة أمريكية مقرها ولاية فلوريدا الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الشركة كانت متخصصة في إنتاج الأشياء المصنوعة من جلود الثعابين قبل أن تتحول لإنتاج أقنعة وجه لحماية الناس من كورونا.وتنتج الشركة تلك الأقنعة لتوفر لبعض الأشخاص نوعا خاصا من الأقنعة لحرصهم على امتلاك شيء متميز حتى في وقت انتشار الوباء.

وتقوم الشركة بتجهيز القناع بأنظمة تنفس خاصة بكمامات "إن 95"، التي توفر للشخص القدرة على التنفس بأمان خلال ارتداء القناع.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 211 ألف حالة وفاة، وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 84 ألف إصابة، حيث تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 988 ألف مصاب وأكثر من 56 ألف حالة وفاة

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