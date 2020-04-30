خبراء يكشفون عن 5 علامات للحب بين المخطوبين

عندما تحدث الخطبة بشكل تقليدي دون وجود علاقة حب قبل الخطوبة، يحتاج كلا الطرفين إلى التأكد من حقيقة مشاعرهما قبل الزواج.

وهناك علامات للحب بين المخطوبين، تكشف توطد العلاقة وزيادة التفاهم والود بينهما، مما يدل على استعدادهما إلى الخطوة التالية لهذه العلاقة، وهي الزواج.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ أهم علامات الحب بين المخطوبين:

التواصل بين الشريكين

1-بمجرد أن يشعر كلا الطرفين أنهما مثاليان لبعضها البعض، فهذا دليل قوي يدل على أن العلاقة بينهما تحولت إلى علاقة حب قوية، فلا يوجد شخص مثالي بطبيعة الحال، لذلك بمجرد التوقف عن التفكير بأن هناك شخص آخر أفضل من خطيبك، وأن هذا الخطيب هو الشخص المثالي لك، فذلك يدل العلاقة على أن بينهما تحولت إلى علاقة حب.

2-إظهار مشاعر القلق والخوف والغيرة والغضب بشكل طبيعي دون تردد من أبرز علامات الحب بين المخطوبين، فالمرور بالمواقف والتجارب الصعبة معاً، وإظهار المشاعر بدون تفكير أو تردد، يدل على قوة العلاقة بين المخطوبين.

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3-الحرص على النقاش سوياً لاتخاذ القرارت يعد من أهم علامات الحب بين المخطوبين، فعندما يشعر الطرفين أن علاقتهما أصبحت أكثر قوة وأن هناك رابط قوى يجمع بينهما، وهو الحب المُتبادل، يحرص كل منهما على النقاش مع الآخر لاتخاذ القرارات الهامة.

4-عندما يحاول الخطيب أو الخطيبة التقرب من عائلتيهما، ويحرصان على تبادل الزيارات العائلية والتواصل بشكل مستمر مع أفراد العائلة، فهذا يدل على الحب المتبادل بينهما.

5-من علامات الحب بين المخطوبين، تشجيع كل منهما للآخر على تحقيق الأهداف والأحلام، والتقدم في العمل أو النجاح في الدراسة.

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