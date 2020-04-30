شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح التجارب على مرضى كورونا.. أمريكا قد توافق على اعتماد دواء ريمديسفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الاستخدام الطارئ لعقار إيبولا اليوم "ريمديسفير"، لعلاج مرضى الفيروس التاجي ، خاصة بعد أن ثبت أن الدواء يقلل من أوقات الشفاء في تجربة عالمية لأكثر من 1000 مريض.

ثبت أن Remdesivir ، وهو مضاد للفيروسات مصنوع من قبل شركة Gilead Sciences ومقرها كاليفورنيا ، يخفض أوقات التعافي في تجربة عالمية لأكثر من 1000 مريض ، بما في ذلك البريطانيون، وقال أنتوني فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا ، : "ما ثبت أنه يمكن للدواء أن يمنع هذا الفيروس".



امركيا قد توافق على عقار الإيبولا

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانية، فإن حصول الدواء Remdesivir على الضوء الاخضر سيجعله الدواء الثالث المعتمد بموجب اتفاقية EUA من قبل ادارة الاغذية والعقاقير بعد موافقة الوكالة على العقاقير المضادة للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين، و غالبًا ما يستخدم الدواء لعلاج مرضى الإيبولا.

كان Remdesivir من بين المتنافسين الرئيسيين على الأدوية الموجودة التي تجري تجربتها لعلاج فيروس التاجي ، على الرغم من أن وثائق منظمة الصحة العالمية التي تم تسريبها الأسبوع الماضي، أشارت إلى أنها فشلت في مساعدة المرضى في تجربة أكثر من 200 شخص على التعافي.

ودافعت جلعاد عن المحاكمة قائلة إنها تعتقد أن البيانات المسربة كانت "خطأ في تصنيف" النتائج.



ريمديسفير

وقال شركة جلعاد يوم الأربعاء إن الدراسة أنتجت "بيانات إيجابية" لعلاج مرضى فيروسات التاجية، حيث تحسن نصف المرضى البالغ عددهم 397 مريضا ، والذين كانوا مرضى بما فيه الكفاية ليحتاجوا إلى أكسجين إضافي ولكن لا يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي ، وفي غضون 10 أيام من دورة علاج لمدة خمسة أيام وكان أولئك الذين كانوا على نظام مدته 10 أيام أفضل في اليوم الحادي عشر.

وتدرس المعاهد الوطنية للصحة أيضًا عقار إعادة التصميم في تجربة عشوائية مضبوطة لـ 400 مريض ، مما يعني أن نصف المجموعة ستأخذ مضاد فيروسات الإيبولا ، وسيحصل الآخرون على دواء وهمي.

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وقال المعهد القومي للأبحاث NIAID أن المرضى الذين يتناولون الدواء لديهم وقت أسرع للشفاء بنسبة 31 % من أولئك الذين يستخدمون الدواء الوهمي.

في تجربة المرحلة الثالثة، عالج تجربة شركة جلعاد 397 مريضاً يعانون من مرض شديد من دواء مضاد للفيروس، ولكن لم يحدد مكان هؤلاء المرضى، ومع ذلك ، أعلنت في مارس عن بدء تجربتين للدواء ، ستدرس إحداهما 400 مريض في مقاطعة هوبي في الصين ، حيث ظهرت فيروسات التاجية لأول مرة.

لم يتم الكشف عن أعمار وجنس هؤلاء المرضى، وجربت الشركة نظامين مختلفين للعلاج لمرضى الفيروسات التاجية الحادة - دورة لمدة 5 أيام و 10 أيام .

ومن بين أولئك الذين عولجوا لمدة خمسة أيام ، كان 60٪ منهم يستطيعون العودة إلى منازلهم بحلول اليوم 14، وفى في مجموعة العلاج لمدة 10 أيام ، تم إخراج 52 % في غضون أسبوعين.

وتتوسع جلعاد بعد الدراسة عن طريق اختبار الدواء في 5600 مريض إضافي في 180 موقعًا للمرحلة التالية من تجربتها البسيطة.

سيتم تجربته في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وسنغافورة وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان.

ستشمل هذه التجارب المرضى الذين يحتاجون إلى التهوية الميكانيكية للبقاء على قيد الحياة أيضًا ، وستقارن بين نظامي العلاج (دورات لمدة خمسة وعشرة أيام) مع أولئك الذين حصلوا على مستوى الرعاية الداعمة.