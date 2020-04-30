شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: كورونا ينتقل من خلال الأنف وارتداء الكمامة أمر ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجرتها جامعة "تشجيانج" بالصين أن فيروس كورونا ينتقل ويصيب الأشخاص من خلال الأنف وبالتالى فإن استخدام كمامة الوجه "أمر بالغ الأهمية" للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً لما نقل موقع جريدة الدايلى ميرور البريطانية.

ووجدت الدراسة، التى قادها البروفيسور زينج مين، من المركز الوطني للبحوث السريرية للأمراض المعدية في جامعة تشجيانج في الصين، أن مستقبلات ACE2 وهو بروتين يوجد على الخلية البشرية يستخدمه فيروس كورونا كبوابة لدخول الخلية، يظهر بوضوح فى أنسجة الأنف.

وبحسب صحيفة South China Morning Post حدد البروفيسور زينج الفيروس في عينات أنف المريض عند اختباره - لكن هذا البحث اعتمد على متبرع واحد فقط.

وعززت سلطات الصحة الصينية حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين، وفرضت استخدام الأقنعة في الأماكن العامة.

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وأظهرت دراسة أجريت في المملكة المتحدة، بقيادة الدكتور ورادون سونغناك في معهد ويلكوم سانجر في كامبريدج، أن مستقبلات ACE2 في الأنف يمكن أن تكون أعلى منها في الفم والحلق.

وفرضت بعض الدول في جميع أنحاء العالم ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة كأمر أساسى.

وكشف مايكل جوف، وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني أنه تم إطلاق جهد محلي لإبطاء انتشار فيروس كورونا من خلال إنتاج أقنعة "تحد من قطرات الرذاذ التي قد يكون كل منا مسئولاً عنها".

ويأتى ذلك بعد أن نصحت نيكولا ستارجن الوزير الأول الأسكتلندى، الأسكتلنديين بارتداء الأقنعة وقالت إنه يجب ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة، مثل المتاجر أو وسائل النقل العام.