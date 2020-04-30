هل يستحق ريمديسيفير علاج كورونا المرتقب هذا الضجيج؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث عقار ريمديسيفير الذى تنتجه شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "جلعاد ساينس" ضجة عالمية أمس، بعد إعلان الشركة أن الدواء نجح فى التجارب التى أجرتها الشركة تحت إشراف المعاهد الأمريكية للصحة (NIH)، ومن المقرر أن تعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" عن ترخيصه لاستخدامه فى علاج مرضى كورونا، لكن هل يستحق ريمديسيفير كل هذا الضجيج.. هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى.



ريمديسيفير

ضجة كبيرة حول عقار ريمديسيفير

أعلنت شركة جلعاد، في بيان صحفي نشره موقع "إنسايدر" أمس، نجاح التجارب التي أجرتها الشركة برعاية المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، على أكثر من 1000 شخص وأظهرت أن المرضى الذين يتلقون الدواء يتعافون بسرعة تصل إلى 4 أيام أسرع من المرضى الذين يتناولون دواء وهمي.

ووصف أنتونى فوسى، رئيس المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، نتائج التجربة بأنها تدعو للتفاؤل وقال خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تُظهر البيانات أن remdesivir له تأثير واضح ومهم في تقليص وقت التعافي".

كما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن وزارة الصحة اليابانية ستسارع أيضًا في الموافقة على الدواء لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

شكوك حول ريمديسيفير.. هل يحتاج لمزيد من الدراسة؟

نشرت المجلة الطبية البريطانية The Lancet، نتائج دراسة منفصلة أجريت على 237 مريضاً عبر 10 مستشفيات فى مقاطعة هوبي الصينية.

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ووجد مؤلفو هذه الدراسة أن remdesivir لم يكن مرتبطا بفوائد سريرية ذات دلالة إحصائية، ومع ذلك، وجدت التجربة الصينية أن الدواء قلل من الوقت اللازم لتحسين حالة المريض بين أولئك الذين تظهر عليهم أعراض لمدة 10 أيام أو أقل، ما دفع المؤلفين إلى التوصية بمزيد من الدراسة.



ريمديسيفير

الصحة العالمية تحذر من الاعتماد على دراسة واحدة لإيجاد علاج فعال

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الاعتماد على أى دراسة من غير المرجح أن يكون الحل فى إيجاد علاج فعال لفيروس كورونا، وذلك وفقاً لموقع "Foreign policy".

وقالت ماريا فان كيرخوف، كبيرة خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية وعالمة الأوبئة والأمراض المعدية: "عادةً لن تغير دراسة واحدة قواعد اللعبة، لكن بمجرد أن نلقي نظرة على جميع الدراسات ونحكم عليها بشكل جماعي، يمكننا أن نخرج بنوع من الاستنتاج لنرى هل نجح العقار أم لا".

وفي مقابلة مع موقع STAT قال دانيال أوداي، الرئيس التنفيذي لشركة جلعاد، إن الشركة بدأت في زيادة إنتاج الدواء في يناير على أمل أن يكون فعالًا، وقال إن الشركة أنتجت 50 ألف دورة علاجية حتى الآن، وتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 140 ألف دورة علاجية من الآن وحتى يوليو القادم.

وقال أوداي إنه لن تكون هناك "عقبات" في الوصول إلى الدواء إذا ثبتت فاعليته.