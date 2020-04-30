إثيوبيا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 131.



وقالت الوزارة في بيان، إن تسجيل حالة الاصابة الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1408 شخصا خلال 24 ساعة.

وأضافت أن الحالة الجديدة هي لإثيوبية، تبلغ من العمر 45 عاما ، بمدينة بحر دار حاضرة إقليم أمهرة شمال البلاد، مشيرة إلى أن سبب الاصابة أنها مخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 59 حالة، بعد تعافي حالة واحدة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 3 حالات.