اليمن يسجل أول وفاتين بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل اليمن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب ما أعلن وزير الصحة، الأربعاء، بعد تأكيد 5 إصابات بالفيروس في محافظة عدن جنوب البلاد.

وقال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم لقناة اليمن الفضائية: "تم الإعلان عن 5 إصابات بفيروس كورونا، ومن هذه الإصابات حالتا وفاة".

وبحسب باعوم: "أجرينا فحصا للحالات مرتين وكانت إيجابية، وبالتالي في ظل هذا الوضع العالمي لا بد أن نعلن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس".

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية في تغريدة إنه تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا.

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وكان اليمن سجل في الأسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت تماثلت للشفاء.

وفور الإعلان عن الإصابات، قرّر المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدير عدن منذ أن أقامت إدارة ذاتية قبل أيام، فرض حظر تجول شامل لـ3 أيام.

كما قرر المجلس إغلاق مراكز التسوق والمساجد والاستمرار في وقف بيع نبتة القات وتعليق العمل في سوقها.