الكويت تسجل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الكويت، الخميس، عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 4024 حالة.
وقالت وزارة الصحة الكويتية إنه تم شفاء 150 حالة من المصابين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.
وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا.
وذكر أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكانت سجلت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 24.
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