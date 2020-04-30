السعودية ترحب بحظر "حزب الله" في ألمانيا وتدعو العالم لاتخاذ موقف مماثل لتجنب شرور الإرهاب المزيد

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا.

وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.

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واستيقظ العالم صباح اليوم الخميس، على قرار ألمانيا حظر "حزب الله" اللبناني، في الأراضي الألمانية، في خطوة شكّلت ضربة قوية للمليشيات التابعة لإيران.

قرار يأتي بعد سنوات من استغلال التنظيم الإرهابي للأراضي الألمانية كـ"حديقة خلفية"، و"مركز دعم لوجستي"، و"جمع التمويل اللازم لعملياته"، وفق وثائق رسمية حصلت عليها ”الخليج 365” ونشرتها في وقت سابق.

فما بين تجارة مخدرات وغسيل أموال وتجنيد أتباع جدد، تعددت أجندة مليشيات "حزب الله" في ألمانيا بعد مرور مموله الأساسي إيران بضائقة مالية جراء العقوبات الاقتصادية.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها.