جدول وجبات طفلك الصائم في الأسبوع الثاني من رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 12:48 مساءً - جدول المحتوى

1- وجبات طفلك في اليوم الثامن من رمضان

2- وجبات طفلك في اليوم التاسع من رمضان

3- وجبات طفلك في اليوم العاشر من رمضان

4- وجبات طفلك في اليوم الحادي عشر من رمضان

5- وجبات طفلك في اليوم الثاني عشر من رمضان

6- وجبات طفلك في اليوم الثالث عشر من رمضان

7- وجبات طفلك في اليوم الرابع عشر من رمضان

لاشك أنك تشعرين بسعادة بالغة لأن طفلك قد بدأ بالصيام مثل الكبار، وربما يكون هذا هو عامه الأول في الصيام، ولكنك تبدين قلقة بشأن ما يناسب طفلك من وجبات على مائدة الإفطار والسحور، وذلك لأنك حريصة على صحته، وكذلك تحبين أن يستمتع بالمائدة الرمضانية لكي يتشجع على الصيام ويستمر فيه، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" ومن خلال اللقاء بأخصائية التغذية الدكتورة منى سعيد، وضمن حملة " الخليج 365" مرحباً بيتي هذا الجدول الغذائي للأسبوع الثاني من شهر رمضان فتابعي معنا ويهمنا أن تبلغينا برضاك عن جدول الأسبوع الأول ومدى إعجاب طفلك بما قدمنا لك من مقترحات للوجبات.

1- وجبات طفلك في اليوم الثامن من رمضان

وجبة الإفطار

عجة بالقرنبيط" الزهرة".

طبق سلطة خضراء.

شوربة لسان العصفور.

عصير ليمون بالنعنع.

وجبة السحور

جبنة بيضاء غير مملحة.

لبن زبادي.

خبز قمح أو توست.

كوب من العصير أو الحليب.

2- وجبات طفلك في اليوم التاسع من رمضان

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وجبة الافطار

كفتة مشوية.

مكرونة بالصلصة الحمراء.

سلطة خضار.

عصير طبيعي.

وجبة السحور

بطاطس مهروسة بالبيض المسلوق.

قطع من الجبن الغير مملح.

خبز توست أو خبز عربي.

عصير فواكه أو قطع من الفواكه الطازجة.

3- وجبات طفلك في اليوم العاشر من رمضان

وجبة الإفطار

صينية بطاطس بالدجاج

سلطة خضراء.

أرز ابيض مفلفل.

عصير شمام.

وجبة السحور

معجنات محشوة بالجبن.

عصير طازج.

بيضة مسلوقة.

4- وجبات طفلك في اليوم الحادي عشر من رمضان

وجبة الإفطار

ملوخية خضراء مطبوخة ورق أو مفرومة.

دجاج مشوي ويفضل صدر الدجاج.

شوربة لسان عصفور.

سلطة خضراء طازجة تعد قبل الإفطار بدقائق.

وجبة السحور

سلطة حمص.

بيض مقلي.

شرائح جبن شيدر.

عصير طبيعي.

5- وجبات طفلك في اليوم الثاني عشر من رمضان

وجبة الإفطار

كبسة بالدجاج أو اللحم.

شوربة كريمة الدجاج، ويمكن أن تعديها بمرق الدجاج المسلوق.

سلطة الفتوش.

قطايف بعد الإفطار بساعتين.

وجبة السحور

شوربة طماطم.

كوب من الحليب.

قطع مشكلة من الفواكه.

حبات من التمر.

6- وجبات طفلك في اليوم الثالث عشر من رمضان

وجبة الإفطار

محاشي مشكلة حسب ما يتوفر من خضروات لديك.

أرز بالشعرية.

سلطة خضراء طازجة ويضاف لها زيت الزيتون.

وجبة السحور

سلطة فواكه.

ساندوتش لحم مفروم" عرايس".

علبة زبادي.

7- وجبات طفلك في اليوم الرابع عشر من رمضان

وجبة الإفطار

روبيان مقلي أو مشوي نظراً لقيمته الغذائية العالية.

أرز بالبصل الأخضر مخصص للسمك.

سلطة طحينة.

عصير خشاف" فواكه مجففة".

كنافة بعد الإفطار بساعتين.

وجبة السحور

بطاطس مسلوقة.

فول مدمس.

خبز قمح أو توست.

عصير طازج أو قطعة فاكهة موسمية.











