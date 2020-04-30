نصائح غذائية لتقوية مناعة كبار السن في رمضان

نصح خبراء التغذية كبار السن ومن يعانون ضعف المناعة بالحرص على تناول أكلات معينة خلال شهر رمضان، لتعزيز المناعة ودعم قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وقالت خبيرة التغذية المصرية إيمان المعداوي إن الجفاف من أكثر الأمراض التي يعاني منها كبار السن خلال شهر رمضان، خاصة مع زيادة ساعات الصيام، ما يؤثر سلبا على مناعتهم.

وأضافت: "لذا من المهم أن تعتمد أغذيتهم بشكل كبير على السوائل بمختلف أنواعها، خاصة الماء والمشروبات الساخنة التي لا تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة مثل الينسون والزنجبيل وغيرهما".

الماء والفاكهة





وتحدثت خبيرة التغذية لـ"الخليج 365" عن فوائد الفاكهة بكل أنواعها لكبار السن خاصة بعد الإفطار، قائلة: "الفاكهة ضرورة لا غنى عنها بالنسبة لهذه الفئة العمرية، ولا بد أن يتناولوها يوميا خاصة الغنية بفيتامين سي، الذي يلزم تناوله بجميع صوره، سواء فاكهة أو أقراصا".

وتابعت: "يتحمل المقيمون مع كبار السن جانبا كبيرا من المسؤولية. عليهم أن يلاحقوهم دائما بهذه الأمور، فبين وقت وآخر لا بد من تذكيرهم بتناول الماء حتى لو بمعدل قليل، وتقطع الفاكهة ووضعها أمامهم لأنهم كثيرو النسيان ووجباتهم ضعيفة".

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وشددت على ضرورة تناول من تمرة إلى 3 تمرات عند أذان المغرب، مضيفة: "هذه الثمرة تتميز بأنها أول داعم ومقو لمناعة الجسم، خاصة لفئة كبار السن".

اللحوم والحلويات





حذرت خبيرة التغذية من تناول الحلويات الرمضانية المختلفة بإفراط، وقالت إن "القليل منها بحجم عقلتي الإصبع في اليوم، سواء من الكنافة أو البسبوسة أو غيرهما، يكفي جدًا لمن لا يعانون مرض السكري ولغير الملتزمين تطبيق حمية غذائية".

وشددت على ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات بجميع أنواعها، شرط أن تكون مطهية على طريقة البخار أو "سوتيه"، ونبهت إلى ضرورة البعد تماما عن اللحوم "الملبسة" التي تحتوي على قطع من الدهون الأبيض.

وتابعت: "يفضل لكبار السن أكل اللحوم البيضاء، مثل الدجاج والأسماك، حتى لا يسبب لهم النوع الآخر صعوبة في الهضم".

ونصحت المعداوي بالبعد تماما عن إعداد الأكلات المقلية في الزيت لكبار السن، مضيفة: "من شأنها أن تؤثر سلبا على الجهاز المناعي خاصة لمن تخطوا سن 60 عاما" .