شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء صينيون: كورونا لن يتم القضاء عليه وقد يصبح فيروسا موسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأطباء فى الصين من أن الفيروس التاجى كورونا لن يتم القضاء عليه تمامًا لأن الناقلات الصامتة يمكن أن تنشر المرض دون ظهور أعراض، وهذا يعنى أنه يمكن للناس نشر الفيروس دون الشعور بأعراضه مثل الحمى والسعال، ما يجعل من الصعب تتبع انتشاره.

وقال كبير الأطباء جين تشى، مدير معهد بيولوجيا الأمراض فى الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، إنه من المحتمل أن يصبح الفيروس إنفلونزا موسمية و"يتعايش" مع البشر.

وقد شوهدت جهود الإغلاق العالمية فى الأشهر القليلة الماضية فى محاولة يائسة لإبطاء انتشار الفيروس التاجى، لكن الباحثين حذروا من أنه من غير المرجح أن يختفى تمامًا.



كورونا قد يصبح موسميا

ويشير البحث وفقا لتقرير الموقع البريطانى "Thesun"، إلى أن حاملى المرض بدون أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس دون ظهور أى أعراض، ما يجعل من المستحيل تتبعه.

وقال باحثون إن مسئولى الصحة الصينيين مازالوا يؤكدون وجود العشرات من حاملى المرض بدون أعراض كل يوم، وقال الدكتور تشى: "من المحتمل جداً أن يكون هذا وباء يتعايش مع البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميًا ومستدامًا داخل الأجسام البشرية".

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ومع ذلك قال وانج جوى تشيانج، رئيس قسم الأمراض المعدية فى مستشفى جامعة بكين الأول، إنه يشك فى ما إذا كانت الأشهر الأكثر دفئًا ستؤثر على معدلات الإصابة بالفيروس أم لا.

وقال: "الفيروس حساس للحرارة، لكن ذلك عندما يتعرض لـ56 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة والطقس لن يسخن أبداً لهذه الدرجة، لذا على الصعيد العالمى، حتى خلال فصل الصيف، فإن فرصة حدوث حالات انخفاض كبيرة بشكل ملحوظ غير محتملة بشكل كبير".

وأضاف روبن شاتوك من إمبريال كوليدج عندما يتم تخفيف تأمين المملكة المتحدة البريطانية، من المحتمل جدًا أن نشهد موجة أخرى من Covid-19، ويمكن أن تضرب فى نفس وقت الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وقال البروفيسور شاتوك، الذى كان يعمل على لقاح، للتايمز: "إن الخطر الكبير الحقيقى هو إذا رأينا عدد حالات Covid-19 التى نراها الآن فى الشتاء المقبل ولدينا أيضًا إنفلونزا موسمية".

على الرغم من ذلك أشار البروفيسور شاتوك إلى أن العلماء لا يزالون يتعلمون عن Covid-19، ولا يعرفون ما إذا كان سيظهر مرة أخرى فى الشتاء المقبل.

وأضاف "نحن لا نعرف أن هناك أى موسمية حول هذا الفيروس، لكن يمكن أن تتخيل أنه عندما نبدأ فى العودة إلى الحياة الطبيعية، ربما خلال فصل الصيف، فإن هذه الحالات ستصعد مرة أخرى".