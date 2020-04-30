شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. أكل حلويات رمضان بكثرة يضعف مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الحلويات من أكثر العادات التي نفعلها خاصة في المناسبات ومنها شهر رمضان المبارك، حيث يتناول المصريون حلويات عديدة في هذا الشهر الكريم منها القطايف والكنافة، ولكن الإفراط في تناول الحلويات قد يكون له آثار ضارة على جهاز المناعة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، في هذا التقرير نتعرف على أضرار الإفراط في تناول حلويات رمضان على جهازك المناعي.





ذكر موقع Health 24 أن السكر عبارة عن كربوهيدرات بسيطة ويأتي في العديد من الأشكال المختلفة، وفي أبسط أشكاله، يطلق عليه السكريات الأحادية، والذي يتضمن:

-الجلوكوز (يحدث بشكل طبيعي في الفواكه والعصائر النباتية)

-الفركتوز (يحدث بشكل طبيعي في الفاكهة وبعض الخضروات الجذرية وسكر القصب والعسل)

-الجالاكتوز (يتحد مع الجلوكوز لتكوين اللاكتوز)

في حين أن استهلاك كمية صغيرة من السكر كل يوم لن يقتلك، فإن استهلاك الكثير من السكر يضعك في خطر الإصابة ببعض الأمراض الفتاكة ويضعف مناعتك.

وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن لا يزيد استهلاك الفرد من السكر يوميًا عن 10 ٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

هل تناول الحلويات الزائدة يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة ؟

تناول الحلويات بكثرة يؤدى إلى زيادة الوزن ومشاكل السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك يؤدى لضعف المناعة.

وبحسب موقع جريدة "هافنتون بوست" فقد أظهرت الأبحاث أن استهلاك 75 إلى 100 جرام من السكر يمكن أن يعيق وظائف المناعة في الجسم.

وأشار الأطباء إلى أن ضعف جهاز المناعة يبدأ بعد 30 دقيقة من استهلاك السكر والحلويات ويمكن أن يستمر حتى خمس ساعات.

Advertisements

لذا فإن تناول القليل من السكر كل يوم فكرة جيدة لتعزيز مناعتك والحد من تناول حلويات رمضان أيضاً.

وهناك طرق أخرى لتعزيز مناعتك بخلاف تقليص السكر - مثل تناول الأطعمة الصحية منها الموالح مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفي والخضار مثل البروكلي والثوم والسبانخ وكذلك العناصر المفيدة الأخرى التي يمكنك تناولها ودمجها في نظامك الغذائي مثل: الزنجبيل واللبن واللوز والكركم والشاي الأخضر والدواجن والمحار، وكلما قمنا بتغذية أجسامنا بشكل أفضل بمرور الوقت ، كلما كان ذلك أفضل استعدادًا لحماية نفسه من المرض.

وقالت ماريون نستله ، أستاذة دراسات التغذية والتغذية في جامعة نيويورك، أن تناول نظام غذائي غني بالخضروات هو أمر أساسي، إلى جانب عوامل نمط الحياة الأخرى فلا تدخن السجائر، واحصل على قسط وافر من النوم وحافظ على التباعد الاجتماعي".

وبحسب دراسة علمية تبرع الناس فيها بالدم قبل وبعد تناول كميات كبيرة من السكر وجد الباحثون أنه بعد جرعة كبيرة من السكر، كانت بعض خلايا الدم البيضاء أقل فعالية في تدمير البكتيريا، كما أن تناول السكر بكثرة قد يضع خلايا الدم البيضاء في غيبوبة مؤقتة.

وبخلاف تأثير السكر على المناعة فإن هناك الجوانب السلبية الأخرى لاستهلاك السكر المفرط منها:

-يضاعف خطر إصابتك بأمراض القلب.

-يؤدي إلى السمنة.

-يتسبب في حصوات الكلى.

-يسبب تسوس الأسنان.