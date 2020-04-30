شكرا لقرائتكم خبر عن خلى رمضان بداية جديدة معاه.. ازاى تتعامل مع الشخص المتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصادف فى حياتنا شخصيات مختلفة، ولكن هناك بعض الشخصيات التى يصعب التعامل معها، ويعتبر أبرزها الشخص المتوتر الذى يعانى من القلق طوال الوقت حتى لو على أبسط الاشياء، كأن يكون ذلك نتيجة تعرضه لبعض المشاكل النفسية التى عرضته للتوتر المستمر أو نتيجة عدم الثقة فى الآخرين ما يجعله متوترا طوال الوقت.

لو كنت تصادف فى حياتك شخصا متوترا طوال الوقت استغل شهر رمضان والعزل المنزلى وتعرف على أبرز الطرق للتعامل معه وفقا لما ذكره موقع self

1:قد يختلف القلق والتوتر المستمر من شخص لآخر حسب طبيعة شخصيته والظروف التى يعيشها وكن جميعهم يحتاجون للدعم أو للنصيح والحديث معهم حتى يشعر بالامان والثقة تجاهك.

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2:حاول أن تتعامل على قدر الأمور وابتعد عن افتعال المشاكل معه حتى لا تزيد من حالة التوتر والقلق التى يعيشها.

3:"انا بحبك ..انا بجانبك"، من الكلمات التى ينصح ان تقولها لصديقك الذى يشعر بالتوتر والقلق دائما حتى يشعر بالاطمئنان معك.

4:من الممكن أن تكون دعم وسند لصديقك المتوتر دون ان توجه له بعض الكلمات التى تدل على ذلك ولكن بسؤالك عنه والاهتمام به دائما.

5:استخدم الكلمات والحديث الطويل مع صديقك الذى يشعر التوتر لتخلق حوار معه وتشعره بالامان تجاهك.