عمان تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة
الخليج 365الخميس 2020/4/30 11:18 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت سلطنة عمان، الخميس، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليصل الإجمالي لديها إلى 2348 حالة.
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