ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 219 المزيد

شخصت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، إصابة 36 إسرائيليا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ما رفع عدد المصابين إلى 15870 حالة.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 219 حالة.



وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان، إن 117 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 79 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 7043 من المصابين بأنها طفيفة.

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وأضافت أن 85 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما تماثل 8412 من إجمالي المصابين للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها الشهر الماضي.



وتبدأ إسرائيل مطلع الأسبوع القادم بإعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط شهر آذار/مارس الماضي.