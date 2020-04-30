الجلد الجاف حول الأظافر وطرق التخلّص منه

الجلد الجاف حول الأظافر، مشكلة تعانيها العديد من النساء، ويلجأن إلى صالونات التجميل من أجل التخلص من هذا الجلد. وعلى الرغم، من أنّ إزالة الجلد الجاف حول الأظافر يمنح الأصابع مظهرًا أنيقًا وجميلًا، إلا أنّه من الممكن أن يسبّب بعض الآثار الجانبية والسلبية. لذا، عليكِ معرفة أسباب ظهور الجلد الجاف حول الأظافر، وما هي أفضل الطرق للتخلّص من هذه المشكلة، وكذلك الحفاظ على صحة الأظافر وطرق العناية بها من خلال الآتي:



نصائح مهمّة للتخلّص من الجلد حول الأظافر:

للتخلّص من مشكلة الجلد الجاف حول الأظافر، ليس من الضرورة اللجوء إلى صالونات التجميل، بل يُمكنكِ التخلّص من هذه المشكلة والعناية بصحة أظافركِ في المنزل، وذلك من خلال النصائح الآتية:



عدم إزالة الجلد حول الأظافر، إلا في حالة وجود زوائد ذات شكل مزعج. وعدم التعمّق في إزالة الجلد؛ منعًا لحدوث مضاعفات وجروح تسبّب مشكلات صحية عدّة.

الحرص على استخدام الكريمات المرطّبة حول محيط منطقة الأظافر؛ لوقايتها من الجفاف والحفاظ على رطوبتها، وبالتالي تبدو بمظهر جيد.

تعقيم المواد المستخدمة في إزالة الجلد الميت، ويفضّل أن تكون الأدوات الشخصية الخاصة بكِ وعدم استخدام الأدوات الموجودة في صالونات التجميل.

تطهير المنطقة في حالة حدوث جروح؛ لتجنّب انتقال العدوى الفيروسية والبكيتريا. كما ويفضّل بالتوقف عن إزالة الجلد إذا ظهرت أيّ آثار دم بهذه المنطقة.

تنظيف الأظافر جيدًا، قبل وبعد إزالة الجلد الزائد من حولها، عن طريق استخدام كريم مضاد للجراثيم أو مطهّر خاص بالجلد.



الاعتناء بنظامكِ الغذائيّ من خلال الإكثار من تناول الأغذية الصحية المهمّة، والتي تساعد في تقوية المناعة والوقاية من أيّ أمراض بكتيرية أو فطريات يمكن أن تنتقل إلى الجسم. وليكن نظامكِ الغذائي غنيًّا بالزيوت الطبيعيّة، المكسّرات، والأسماك، والخضار الورقيّة الطازجة والفواكه، فجميعها تحتوي على مكوّنات طبيعيّة من شأنها أن تحافظ على صحّة الأظافر وجمالها.

تقشير الأظافر بماسك طبيعي:

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لتقشير بشرة اليدين، والحصول على أظافر أكثر صحة ونضارة، يمكنكِ تطبيق ماسك لتقشير بشرة اليدين والمنطقة المحيطة بالأظافر. لذا، لا تتردّدي في استخدام هذه الوصفة الطبيعية الآمنة والفعّالة في الحفاظ على صحة أظافركِ ومنحها مظهرًا أكثر جاذبية.

المكونات:

ثمرة ليمون حامض.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.



طريقة التحضير:

قومي بتقطيع ثمرة الليمون الحامض إلى نصفين، ورشّي حبيبات الملح الخشن عليهما. بعدها قومي بفرك يديكِ بالحامض والملح صعودًا ونزولًا. من ثم، اغسلي يديكِ بالماء الفاتر، جففيهما ورطّبيهما بكريم مرطّب مع التربيت بشكل هادئ.

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