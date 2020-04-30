شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هو تاريخ أعراض فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية ظهور فيروس كورونا التاجي، وكل يوم تختلف وتزيد الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة به، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، سنتعرف على تاريخ أعراض فيروس كورونا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ما هو فيروس كورونا التاجي؟

هي فصيلة من الفيروسات وفي حالة إصابة الإنسان بها يزداد لديه الإصابة بالعدوي التنفسية في الجهاز التنفسي، وظهر هذا الفيروس في مديرة ووهان الصينية أواخر ديسمبر 2019.

ما هي أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا ؟

-في بداية ظهور فيروس كورونا كانت الأعراض الأكثر شيوعا هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال الجاف، وضيق في التنفس.

-وأشارت منظمة الصحة العالمية، أن بعض المرضى يتعرضون للشعور والإصابة بالآلام والأوجاع في الجسم، أو احتقان بالأنف، أو الرشح، أو ألم في الحلق، أو الإسهال، لافتة أن هذه الأعراض تكون مبدائية وخفيفة وتبدأ تدريجياً.



اعراض جديدة

ما هي أعراض الفيروس التاجي كورونا الجديدة؟

كشفت دراسة جديدة نشرت في جريدة "mirro" البريطانية، أن هناك بعض الأعراض الجديدة التي تظهرعلي الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي كورونا، ومنا ألم في الحصية القدمين.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بعض الأعراض الجديدة التي تظهر علي الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي كورونا، ومنها الإصابة بالاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية لافتا أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس.

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وأشارت أحد الأبحاث أن بعض الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي كورونا يتعرضون للإصابة والشعور ببعض الاعراض التي يصنفها البعض أنها حديثة، ونشرت هذه الأعراض في جريدة "mirro"، ومن هذه الأعراض:

-قشعريرة.

-اهتزاز متكرر في الجسم مع قشعريرة.

-ألم في عضلات الجسم.

-صداع شديد في الرأس.

-إلتهاب في الحلق.

-فقدان لمذاق الطعام.

- وعدم القدرة على الشم.