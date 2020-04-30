طبيبة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا: لا ارتفاع في الحرارة أو سعال

حذرت إخصائية طب الطوارئ في هيئة الصحة الوطنية البريطانية، التي ثبتت إيجابية إصابتها بكورونا المستجد، من أن الفيروس يمكن أن يتسبب في ظهور أعراض غير شائعة على المصابين.

وقالت كيرستين آدكن، 24 عاما، حسب صحفية "ديلي ميل" البريطانية، إنها علمت بإصابتها بكوفيد-19 دون أن تظهر عليها الأعراض الشائعة من ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف، وإنها شعرت فقط بالصداع وألم في الظهر، ما جعلها تعتقد أنه من إجهاد العمل.

واكتشفت آدكن بعد ظهور هذه الأعراض الأولية أنها فقدت حاستي الشم أو التذوق حتى الأطعمة ذات الطعم اللاذع، مثل الثوم والقهوة والقرفة، بعد ذلك تدهورت حالتها وأصيبت بصعوبات في التنفس.

وسجلت آدكن يومياتها أثناء مرضها، في محاولة لجعل الآخرين أكثر وعيا بالعلامات الأقل شيوعا بين مصابي كورونا المستجد.

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وقالت إنها تحسنت الآن بعد معركة استمرت أسبوعا، وتشعر بالامتنان لقدرتها على الاستمرار في العمل في وقت يواجه فيه أشخاص كثيرون صعوبات خلال أزمة كورونا.

وأضافت "شعرت في اليوم الأول بالصداع الأسوأ على الإطلاق فوق عيني، وازداد الأمر سوءا، ثم بدأت أشعر بحكة شديدة في ظهري، بعدها لم أتمكن من مغادرة السرير، وبدأت أشعر ببعض الآلام في صدري وضيق تنفس أثناء الحركة".

وبدأت آدكن تهتم أكثر بالنظافة وتطهير الأسطح في غرفتها مع ظهور عرض فقدان الشعور بالشم والتذوق. وفي اليوم الرابع من إصابتها ظهر لديها السعال الجاف الذي كان يستمر معها لساعة أو ساعتين في الصباح.

أما في اليوم الخامس من إصابتها، اختفى الشعور بالألم والحكة لكن استمر الشعور بالتعب والإجهاد. وفي اليوم السادس بدأت الأعراض تخف تدريجيا.

وأخيرا أوصت آدكن بضرورة الالتزام بالحظر والبقاء في المنزل لحماية العاملين في قطاعات الرعاية الصحية.