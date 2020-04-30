الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بوباء "كورونا"

سجل بر الصين الرئيسي 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 28 أبريل / نيسان، مقارنة مع 6 حالات قبلها بيوم، حسب بيانات رسمية، وبالتالي يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في عموم الصين حتى الآن إلى 82858.وقالت لجنة الصحة العامة في بيان، الأربعاء، إن عدد المرضى القادمين من الخارج ارتفع إلى 21 يوم الثلاثاء، مقارنة مع 3 حالات قبلها بيوم، وتراجع عدد الحالات التي أصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26، مقارنة مع 40 قبلها بيوم، وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633. قد يهمك أيضا: التفاصيل الكاملة لدراسة "انتظرها العالم" بين ضوء الشمس و"كوفيد-19" هدية بسيطة تكشف أهمية دعم المرضى ضمن برامجهم العلاجية معنويًا

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