عندما يتعلّق الأمر بالعناية بالبشرة ومشاكلها وتفتيحها، فإنّ المنتجات الطبيعية هي الأفضل برأي معظم خبراء التجميل وأطباء الأمراض الجلدية. فهي رخيصة وفعّالة وتظهر نتائج أفضل بخلاف العلاجات الكيميائية، وهي ستساعد بشرتكِ على التخلّص من المشاكل المختلفة، والآن حان الوقت لإضافة عنصر آخر إلى قائمتكِ وهو ماسك الجيلاتين لتفتيح البشرة. إنّه نفس الجيلاتين الذي يُستخدم لصنع الجيلي المفضل لديكِ أو المواد الغذائية الأخرى. بخلاف الطهي، يمكن أن يساعدكِ هذا المركّب الشفاف والمسحوق على التخلّص من العديد من مشاكل الجلد، ويعمل على تفتيح بشرتكِ.

ما هو الجيلاتين وفوائده؟



الجيلاتين

بودرة الجيلاتين

إذا كنتِ نباتية، فتجنبي استخدام الجيلاتين لأن هذا الطعام الهش والخالي من النكهة مشتق من الكولاجين الذي يتم الحصول عليه من أجزاء الجسم من الحيوانات. لكن لا تقلقي ، يمكنك ِاستخدام agar-agar (جيلاتين البحر) كبديل لأقنعة الوجه.

يمكن أن يثبت ماسك الجيلاتين أنّه نعمة لجميع أنواع البشرة بالطرق التالية:



بما أنه قناع تقشير، فهو سيساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة.

يزيل الرؤوس السوداء ويقلّل حجم المسام.

يساعد في التخلص من التجاعيد والبقع العمرية والبقع الداكنة وفرط التصبغ مع الحفاظ على متانة ومرونة الجلد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين.

يجعل القناع بشرتك تتوهج على الفور.

ومع ذلك، يُنصح دائمًا بإجراء اختبار التصحيح قبل تطبيقه مباشرة على وجهكِ ورقبتكِ للتأكد من أنّه يناسبكِ ولا يسبّب أي مشكلة.

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طريقة إعداد ماسك الجيلاتين للبشرة



قبل وضع أي ماسك، إغسلي وجهكِ بمنظّف لطيف وماء دافئ. أيضًا، إذا أمكن، إستخدمي البخار لفتح المسام على جلدكِ. سيضمن ذلك التنظيف العميق لبشرتك، وننصحكِ بقناع الجيلاتين مع عصير الفاكهة لبشرة ناعمة ونضرة: عصير الفاكهة الطازجة مفيد لبشرتكِ، وعندما يقترن هذا العصير بالجيلاتين، يصبح وصفة مثالية للبشرة الناعمة والمرنة والمتوهّجة التي ترغبين فيها.



كل ما تحتاجينه هو:

جيلاتين بدون نكهة - عبوة واحدة

عصير فواكه طازج (حسب نوع بشرتك) - 1/2 كوب



الطريقة:

يُسكب العصير مع الجيلاتين في وعاء ويُسخّن على نار منخفضة مع التقليب المستمر حتى يذوب الخليط تمامًا.

احتفظي بهذا الخليط في الثلاجة لمدة 20 دقيقة على الأقل، أو حتى يصبح السائل متماسكًا قليلاً ، بحيث يمكن وضعه على الوجه بسهولة.

لا تقومي بتبريد الجيلاتين لفترة طويلة.

الآن، بواسطة فرشاة، ضعي القناع بعناية واتركيه لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.

لإزالة القناع ، قشّريه ببطء في الإتجاه التصاعدي قبل غسله بالماء البارد. ربّتي على بشرتك لتجفيفها وضعي كريم.

للبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب، استخدمي الفاكهة مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون والليمون وعصير العنب الأبيض والطماطم أو عصير الجزر. بينما بالنسبة للبشرة العادية أو الجافة، استخدمي الفراولة أو الكمثرى أو البابايا أو التفاح أو التوت أو عصير الخوخ. يمكنكِ حتى خلط عصائر الفاكهة (من نوع بشرتك) للإستفادة من الفوائد القصوى.

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