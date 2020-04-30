شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت البيض يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيض يعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو يحتوي علي البروتين ومضادات الأكسدة، ونسبة جيدة من الكالسيوم والحديد، وفيتامين "د" وبعض الأحماض الدهنية الهامة للجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف عى ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت البيض يوميا، وذلك وفقا لموقع " healthyfoodhouse".

أشار التقرير، أن جميع العناصر الغذائية السابق ذكرها، في حالة تعرض الجسم لفقدان نسبة كبيرة منها، يعرض الجسم للإصابة والشعور بالتعب الشديد والإرهاق، وأيضا ضعف الجلد، والشعر، وفقدان كتلة عضلات الجسم، والتعرض لضعف شديد في الجهاز المناعي.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البيض يوميًا، سؤال يجيب عليه التقرير، مشيرا إلي أهمية وفوائد البيض للجسم، ومنها:

-البيض يقوي الجهاز المناعي

يمكن أن يساعدك تناولك لبيضة أو اثنتان يوميًا في مكافحة العدوى ، حيث أن البيض غني بالسيلينيوم ، وهو مفيد للنظام المناعي الصحي في الجسم، وعمل علي تنظيم هرمون الغدة الدرقية.

-البيض يقلل من التوتر ويخفف القلق

يحتوي البيض على أحماض أمينية تعزز الصحة العقلية ، وتنظم خروج السيروتونين أي الناقل العصبي المسؤول عن الاسترخاء والهدوء والحصول علي المزاج الجيد.

-ينظم البيض مستويات الكوليسترول

تحتوي بيضة واحدة على 200 ملليغرام من الكوليسترول، وهي نسبة قليلة لا تتسبب في تعرض الجسم لأي مضاعفات.

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-البيض يعزز صحة الأسنان والعظام

البيض يعد أفضل مصدر لفيتامين د ، وهذا الفيتامين مهم لنمو وتطور العظام والأسنان، ويساعد هذا الفيتامين في امتصاص الكالسيوم ، وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي والهضم وصحة القلب.

-البيض يحسن صحة الجلد

يحتوي البيض علي فيتامينات ب هذا الفيتامين الهام لصحة الشعر والجلد.

-يحسن البيض الوظائف الإدراكية

نظرا لاحتواء البيض علي نسبة عالية من فيتامين ب، فهذا يجعله من الأطعمة المهمة التي تساعد في تحسن الوظائف الإدراكية والعصبية للجسم.

-فقدان الوزن

يمنح البيض شعورًا بالشبع لفترات طويلة، ولذا فهو الحل المثالي والغذائي، الذي يساهم بشكل كبير في فقدانك للوزن الزائد، لأنه من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

-البيض يحمي صحة العين

يحتوي البيض على مضادات أكسدة ، لوتين ، وزياكسانثين ، مما يعزز الرؤية ويعزز صحة العين، ويقلل من خطر أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.