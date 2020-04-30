شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك فى رمضان واحم نفسك من كورونا بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الطقوس والعادات التي يقوم باتباعها المسلمون خلال شهر رمضان، كالذهاب للمساجد والصلاة، والقيام بالعزومات لتجمع الأهل والأصدقاء، والسحور خارج المنزل، ولكن هذا العام رمضان مختلف، بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي، الذي تسبب في إلغاء كل العادات السابق ذكرها.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع " boldsky"، أنه خلال شهر رمضان يمتنع المسلمون عن تناول الطعام، والشراب خلال ساعات الصيام، ويهتمون بالعبادة، والتوجه لوجه الله سبحانه وتعالي.

وأكد التقرير، أن التغذية الجيدة خلال شهر رمضان تحمي الشخص من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولذا أصدرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولات معينة يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص خلال الصيام لمنع انتشار العدوى، ومنها:

-ارتفاع درجة حرارة الطقس، والصيام لعدد ساعات طويلة بدون تناول الماء، يزيد من فرص الإصابة بالجفاف، الذي يصاحبه الصداع والإمساك وفقدان الطاقة والتهابات المسالك البولية وتكوين حصوات الكلى، ولذا عليك الإكثار من تناول الماء بعد الإفطار إلى السحور.

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-يجب علي الأشخاص الممنوعين من الصيام اتباع هذا الأمر، لأنهم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، نتيجة لضعف الجهاز المناعي لديهم، ومن هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

-الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية خلال الإفطار يعد من أهم النصائح التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي وتقلل فرص الإصابة بالفيروس، ولذا عليك تناول الخضروات والفواكه بكثرة.

-تجنب الإفراط في تناول الشاي أو القهوة أو الحلويات خلال رمضان.

وأضاف التقرير، أنه يجب إلغاء أي تجمعات خلال شهر رمضان، لأنه ممكن التعامل والعدوي من شخص لا يعلم بإصابته بالفيروس التاجي كورونا، ويبداء الأشخاص بالعدوي وانتقال الفيروس.

ونصح التقرير، الكحومات بالقيام واستخدام وسائل افتراضية مثل التلفزيون أو الراديو أو وسائل التواصل الاجتماعي كبديل لتوحيد الناس والحفاظ على صحتهم.