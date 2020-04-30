"نيويورك تايمز": وفيات كورونا في أمريكا أعلى من الأرقام المعلنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجحت صحيفة أمريكية أن الأعداد الحقيقية للوفيات بـ"فيروس "كورونا المستجد (كوفيد-19)" في الولايات المتحدة، ربما تكون أعلى بكثير من الأرقام المسجلة.



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن إجمالي الوفيات في 7 ولايات أعلى بنحو 50% من المعدل الطبيعي منذ 8 مارس/آذار إلى 11 أبريل/نيسان، مستندة في ذلك على إحصائيات الوفيات الجديدة الصادرة عن "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي).

وأضافت: "حتى 11 أبريل/نيسان، هناك 9 آلاف حالة وفاة غير مسجلة في الإحصاء الرسمي للوفيات الناجمة عن الفيروس".

وأشارت إلى أن البيانات الجديدة جزئية وعلى الأرجح تقلل من عدد الوفيات الأخيرة بشكل ملحوظ، لكنها لا تزال توضح زيادة نسبة الوفيات في الأماكن التي ضربها الفيروس.

وانتقدت للصحيفة الحجج التي تقول إن "الفيروس يقتل الأشخاص الذين كانوا سيموتون على أي حال لأسباب أخرى"، معتبرة أن الفيروس يحدث نمطًا من الوفيات مختلف عن أي شيء شهدناه في السنوات الأخيرة.

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وقالت الصحيفة إن أعداد الوفيات في نيويورك ونيوجيرسي وميشيجان وماساتشوستس وإلينوي وماريلاند وكولورادو أرقاما سجلت أعداد وفيات أعلى بكثير من مستوياتها الطبيعية من منتصف مارس/آذار حتى منتصف أبريل/نيسان.

والثلاثاء، عاودت الحصيلة اليومية لضحايا الفيروس في الولايات المتحدة الارتفاع بعد تسجيل 2207 وفيات بالمرض خلال 24 ساعة، مقابل نحو 1300 وفاة في اليوم السابق، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وفي اليوم نفسه، تخطّت الولايات المتحدة عتبة المليون إصابة بكوفيد-19، أي نحو ثلث الحصيلة المسجّلة عالمياً، وفق تعداد للجامعة الأمريكية ذاتها.

وحتى الآن، أجرت الولايات المتحدة 5.8 مليون فحص للفيروس، نتج عنها اكتشاف أكثر من 1,035,765 مليون إصابة، وتسجيل أكثر من 59 ألفا و438 وفاة، بينما تعافى 143 ألفا و117 شخصا حتى الأربعاء.

ويكافح العالم الوقت الراهن للسيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأربعاء، إلى 219 ألفا و467، وتجاوز عدد المصابين رقم 3 ملايين مصاب، بينما تعافى 976 ألفا و73 شخصا.