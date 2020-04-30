زيادة الوزن في رمضان.. نصائح مهمة لنظام غذائي صحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود صيام شهر رمضان بفوائد كبيرة على صحة الإنسان؛ حيث يعيد للجسم قدرته على القيام بوظائفه الحيوية بصورة نشطة ويساعد في السيطرة على بعض المشاكل الصحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

إلا أن الصيام لا يمثل حالة صحية لدى البعض نتيجة اتباعهم سلوكيات غذائية غير سليمة؛ ما يؤدي إلى زيادة وزنهم ويعرضهم للعديد من الأمراض.

ووجه استشاريو التغذية نصائحهم للاستفادة من فوائد شهر الصيام باتباع سلوكيات غذائية صحية من بينها شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور إضافة إلى الابتعاد عن الحلويات والأغذية الدسمة والإقبال على تناول الخضراوات الطازجة والفواكه وممارسة الرياضة بانتظام.