تعرف على طرق علاج القدم السكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القدم السكرى هي مضاعفات شائعة لمرض السكر الذي يتم التحكم فيه بشكل سيئ وتتكون نتيجة لكسر أنسجة الجلد وتعريض الطبقات تحتها وهي أكثر شيوعًا تحت أصابع القدمين الكبيرة ويمكن أن تؤثر على القدمين حتى العظام.

ووفقا لموقع healthline يمكن أن يصاب جميع مرضى السكري بقرح القدم أو القدم السكرى ولكن العناية الجيدة بالقدم يمكن أن تساعد في الوقاية منها ويختلف علاج قرحة القدم السكرية وألم القدم باختلاف أسبابها

اعراض الاصابه بالقدم السكرى

أحد العلامات الأولى لقرحة القدم هو التصريف من القدم الذي قد يلطخ الجوارب أو يتسرب في الحذاء، يعد التورم والتهيج والاحمرار والروائح غير العادية من القدم أو كلا القدمين من الأعراض غير المعتادة لقرحة القدم.

العلامة الأكثر وضوحًا للقدم السكرى الخطيرة هي الأنسجة السوداء المحيطة بالقرح يتشكل هذا بسبب عدم وجود تدفق دم صحي إلى المنطقة المحيطة بالقرحة يمكن أن تظهر الغرغرينا الجزئية أو الكاملة التي تشير إلى موت الأنسجة بسبب الالتهاباتحول القرحة في هذه الحالة ، يمكن أن يحدث إفرازات رائحة وألم وخدر.

علامات القدم السكرى ليست واضحة دائمًا في بعض الأحيان لن تظهر لك أعراض القرحة حتى تصاب القرحة بالعدوى يجب الانتباه فورا إذا بدأت في رؤية أي تغير في لون الجلد وخاصة الأنسجة التي تحولت إلى اللون الأسود أو شعرت بأي ألم حول المنطقة التي تبدو ملتهبة أو متهيجة.

من المرجح أن يحدد طبيبك خطورة القرحة على مقياس من 0 إلى 3 باستخدام المعايير التالية:

0: لا قرحة ولكن القدم في خطر

1: القرحة موجودة ولكن لا يوجد عدوى

2: القرحة العميقة ، فضح المفاصل والأوتار

3: قرح أو خراجات شديدة من الالتهابات

أسباب الاصابه بالقدم السكرى

ضعف الدورة الدموية هو شكل من أشكال أمراض الأوعية الدموية حيث لا يتدفق الدم إلى قدمك بكفاءة قد يؤدي ضعف الدورة الدموية أيضًا إلى صعوبة التئام القرحة.

يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة إلى إبطاء عملية التئام قرحة القدم المصابة ، لذا فإن إدارة سكر الدم أمر بالغ الأهمية غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 من صعوبة في مكافحة العدوى من القرحة.

تلف الأعصاب هو تأثير طويل المدى ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الشعور في قدميك يمكن أن تشعر الأعصاب التالفة بالوخز والألم في البداية يقلل تلف الأعصاب من حساسيتك لألم القدم وينتج عنه جروح غير مؤلمة يمكن أن تسبب تقرحات.

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يمكن التعرف على القرحة عن طريق التصريف من المنطقة المصابة وأحيانًا وجود كتلة ملحوظة لا تكون مؤلمة دائمًا، الجلد الجاف شائع في مرض السكري

علاج القدم السكرى

ابتعد عن قدميك لمنع الألم والتقرحات يُسمى هذا بتفريغ الحمل وهو مفيد لجميع أنواع قرحة القدم السكرية يمكن أن يزيد ضغط المشي من الإصابة بالعدوى سوءًا وتتسع القرحة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يكون الضغط الزائد هو سبب ألم القدم المستمر.

قد يوصي الطبيب بارتداء عناصر معينة لحماية قدميك مثل أحذية السكري، حمالات القدم، الرباط الضاغط ، يمكن للأطباء إزالة تقرحات القدم السكرية بالدم ، أو إزالة الجلد الميت ، أو الأجسام الغريبة ، أو الالتهابات التي قد تسبب القرحة.

تعد العدوى من المضاعفات الخطيرة لقرحة القدم وتتطلب علاجًا فوريًا لا يتم علاج جميع أنواع العدوى بنفس الطريقة يمكن إرسال الأنسجة المحيطة بالقرحة إلى المختبر لتحديد المضادات الحيوية التي ستساعد. إذا اشتبه الطبيب في وجود عدوى خطيرة فقد يطلب إجراء أشعة سينية للبحث عن علامات عدوى العظام.

يمكن منع الإصابة بالقدم السكرى من خلال:

حمامات القدم، تطهير الجلد حول القرحة، إبقاء القرحة جافة مع تغيرات الضمادات المتكررة،الضمادات التي تحتوي على ألجينات الكالسيوم لمنع نمو البكتيريا، أو قد يلجأ الأطباء لوصف المضادات الحيوية ، أو مضادات الصفيحات ، أو الأدوية المضادة للتخثر لعلاج القرحة إذا استمرت العدوى حتى بعد العلاجات الوقائية أو المضادة للضغط تهاجم العديد من هذه المضادات الحيوية المكورات العنقودية الذهبية ، والبكتيريا المعروفة بأنها تسبب عدوى المكورات العنقودية

الإجراءات الجراحية

قد يتطور الامر الى الحاجة لاجراء عملية جراحية للقدم السكرى يمكن أن يساعد الجراح في تخفيف الضغط حول القرحة عن طريق حلق العظم أو إزالة تشوهات القدم مثل الورم أو المطرقة، قد يتطور الامر أيضا لدى مرضى القدم السكرية والوصول الى مرحلة بتر القدم

يمكن أيضًا المساعدة في منع مشاكل القدم السكرية عن طريق:

غسل قدميك كل يوم.

حافظ على أظافر القدمين مشذبة بشكل مناسب ولكن ليس قصيرًا جدًا.

الحفاظ على قدميك جافة ومرطبة.

تغيير الجوارب الخاصة بك بشكل متكرر.

ارتداء حذاء مناسب.