شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبرك يديك عن صحتك؟ البقع الحمراء علامة على أمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليدين هما مرآة صحة الشخص، فهي أول جزء من أجزاء الجسم تظهر عليه علامات التقدم في العمر والشيخوخة، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع " Brightside"، بعض العلامات التي تظهر علي اليدين وتخبرك بإصابة الجسم بمرض معين، ومنها:

-النخيل الأحمر أو ظهور بطش حمراء في اليدين، تعد من العلامات التي تشير إليوجود مشكلة في الكبد، أو حدوث تغير في التوازن الهرموني في الجسم، وقد يكون أيضا علامة علي الإصابة بالتهاب المفاصل أو الروماتويد، وفي حالة ظهورها يجب استشارة الطبيب على الفور.

-زيادة نسبة تعرق اليدين ، تعد من أبرز العلامات التي تشير إلي وجود مشكلة ما في الجسم، فتكون دليل علي الإصابة بفرط التعرق، والضغط العصبي، أو علامة علي الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية.

-فقدان الإحساس في اليدين، ففي بعض الأحيان نستيقظ مع الشعور بأننا فقدنا الإحساس في أجزاء معينة من الجسم ، وعندما نتحرك يبدأ في الشعور بالوخز، وهذه العلامات تعد علامة علي الإصابة بمشاكل في العظام، أو في الغضروف أو عنق الرحم، أو علامة على الإصابة بمرض السكر.

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-اليدين جافة تعد علامة علي نقص هرمون الأستروجين عند النساء، وعلامة أيضا علي الإصابة بالجفاف، يمكنك تعويض هذا بشرب كميات كبيرة من الماء، وتناول الأسماك والبذور والمكسرات.

-الأيادي المرتعشة، قد تكون علامة علي الإصابة بمرض باركنسون، وفي هذهالحالة عليك التقليل من تناول القهوة والحد من التدخين، والإبتعاد عن التوتر والقلق، والضغط النفسي.

-أظافر ضعيفة ومتشققة، تعني أن هذا الجسم يعاني من نقص شديد لعنصر الزنك، فهذا العنصر هام جدا للجسم، ويعزز التئام الجروح ، ويعملعلي تقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك الاكثار من تناول المكسرات واللحوم، والشوفان فهي أطعمة غنية بهذا العنصر.