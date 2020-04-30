تمارين رياضية بسيط وسهلة لحرق الدهون.. الحلقة الرابعة من "3 دقائق رشاقة"

اختارت لك رولا في الحلقة الرابعة من برنامج "3 دقائق رشاقة"; الذي يساعدك على تبني روتين رياضي بسيط خلال فترة الحجر المنزلي، 5 تمارين لتحريك كامل عضلات الجسم وعضلات الظهر وهي: تمرين Jumping Jacks، تمرين Air Squat، تمرين عضلات الظهر، تمرين Push Up و تمرين Cross Lunge.

تنفذ رولا كل واحد من التمارين الخمسة التي تعمل على شدّ الجسم وحرق الدهون لمدة 30 ثانية متواصلة :

تمرين Jumping Jacks

أيّ تمرين القفز المفتوح لكامل الجسم، وهو من فئة تمارين الكارديو، ويشمل رفع اليدين إلى أعلى وعلى جانبي الجسم أثناء القفز.

تمرين Air Squat

يعمل هذا التمرين على تحريك عضلات الأرجل، ولتنفيذه تخيلي نفسك وكأنك تجلسين وتنهضين بشكل متناوب على كرسيّ خيالي، مع ضم اليدين أمام الصدر.

تمرين عضلات الظهر

تستلقي رولا في هذا التمرين على الأرض، الذراعان ممتدتان للأمام، والساقان مفرودتان في الخلف، يجب أن يكون الكفان على الأرض. ترفع الساقان والذراعان بالوقت نفسه تجاه الأعلى لمدة ثانيتين، وتكرر لمدة 30 ثانية.

تمرين Push Up

يمكنك تنفيذه بالطريقة الإعتيادية بالإرتكاز على القدمين لرفع كامل الجسم، أو بالإرتكاز على الركبتين.

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تمرين Cross Lunge

يمكنك تنفيذه بسهولة لشدّ عضلات الفخدين والمؤخرة عبر اتباع خطوات رولا، قفي باستقامة، من ثم قومي بمدّ الساق اليمين خلف اليسار تارة، واليسار خلف اليمين تارة أخرى.

تمرين Toe Touch

تستلقي رولا على ظهرها، الساقان مفردوتان لأعلى بزاوية مائلة، اليدان مفرودتان أيضاً، من ثمّةتحاول ملامسة أصابع الكفين بأصابع القدمين. يعمل هذا التمرين على شدّ عضلات المعدة.

عن برنامج 3 دقائق رشاقة مع رولا

تمارين رياضية بأدوات بسيطة متوافرة في كلّ منزل، طاقة إيجابية، والكثير من التشويق والمرح، هذا ما يقدمه لك برنامج "3 دقائق رشاقة" مع رولا علي. يتألف البرنامج من سلسة حلقات لتمارين رياضية يمكنك ممارستها وأنت في المنزل خلال فترة الحجر الصحّي، الأمر الذي تبحث عنه الكثير من السيدات مع إغلاق النوادي الرياضية.