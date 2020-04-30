الأوبئة المستقبلية.. كيف نتصدى لها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكلت منظمة الصحة العالمية عام 2015 مجموعة مكونة من 30 عالما، من مختلف اختصاصات الصحة العامة، مهمتها تمثلت في وضع قائمة أولويات للفيروسات الخطرة، وتحديدا تلك التي ليس لها علاج.
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شكلت منظمة الصحة العالمية عام 2015 مجموعة مكونة من 30 عالما، من مختلف اختصاصات الصحة العامة، مهمتها تمثلت في وضع قائمة أولويات للفيروسات الخطرة، وتحديدا تلك التي ليس لها علاج.
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القائمة وضعت في فبراير 2018، وتضمنت فيروسات عديدة كان من بينها فيروس "إكس"، مواصفات هذا الفيروس تنطبق تماما مع مواصفات فيروس "كورونا"، ما يعني أن المجموعة تنبأت بظهور الفيروس قبل نحو عامين، إلا أن ضعف التمويل وعدم الاهتمام حال دون اكتشاف هذا المرض الغامض.
ولكن ما الذي يمكن فعله لوقف الأوبئة في المستقبل؟
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