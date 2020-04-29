5 إصابات جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إلى 980 العدد الإجمالي للمصابين في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنَّ عدد المصابين في وحدات العناية المركزة ارتفع إلى 20 مريضاً بزيادة 3 حالات خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أنَّ إجمالي عدد المرضى بـ"كوفيد- 19" في المستشفيات يبلغ 78 مريضاً.

واستقر عدد الوفيات عند 40 حالة منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة في تونس، في مطلع مارس/آذار.

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وقرر رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، بداية من 4 مايو/أيار بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع فرض ارتداء الكمامات للوقاية من العدوى.

وقالت لبنى الجريبي، الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، في مؤتمر صحفي، إن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو/أيار المقبل.

وبدأت تونس منذ شهر مارس/آذار الماضي حجراً صحياً، وأعلنت حظر التجول لتفادي تفشي الفيروس خاصة أن البنية الصحية للبلاد ضعيفة، إذ يوجد نحو 500 آلة تنفس اصطناعي فقط في كامل البلاد.