215 وفاة و15834 إصابة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 52 إسرائيليا بفيروس كورونا، الأربعاء، ما يرفع عدد المصابين إلى 15834.



وتم تسجيل 3 حالات وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 215 حالات.

وقالت "الصحة الإسرائيلية" إن 115 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و83 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 7188 من المصابين بأنها طفيفة.

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وبحسب البيان، فإن 90 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، بينما تماثل 8233 من إجمالي المصابين للشفاء.

وبذلك فإنه للمرة الأولى يبلغ عدد حالات المتماثلين للشفاء أكثر من المرضى الفعليين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال اليومين الماضيين من القيود التي كانت فرضتها الشهر الماضي.

وتبدأ إسرائيل مطلع الأسبوع القادم إعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط شهر مارس/ آذار الماضي.