القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن حكة الأذن تشير إلى الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية.

ومن الأعراض الأخرى الدالة على العدوى البكتيرية أو الفطرية الآتي: 1-الاحمرار والحساسية للمس. 2-الشعور بألم في الأذن وأثناء المضغ أو تحريك الفك السفلي. 3-نزول قيح من الأذن. Advertisements 4-ضعف السمع المؤقت. يرجع سبب الإصابة بالعدوى إلى جروح صغيرة ناجمة عن الاستخدام الخاطئ للأعواد القطنية، حيث تشكل هذه الجروح بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والفطريات. وغالبا ما يتم علاج العدوى موضعيا بواسطة المراهم المضادة للبكتيريا والفطريات، وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى العلاج بالكورتيزون. ولتجنب هذه المتاعب ينبغي عدم استخدام الأعواد القطنية، مع مراعاة إزالة شمع الأذن لدى الطبيب بمعدل مرة في السنة على الأقل.

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