شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستجرام» يطلق خدمة جديدة لجمع التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام موقع «إنستجرام» بإضافة ميزة جديدة من شأنها الإسهام في جمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية.

وتعمل الميزة الجديدة عبر البث المباشر Instagram Live، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

يشار إلى أن إنستجرام توفر بالفعل ملصقات التبرع للاستخدام في القصص، لكن الجديد في ميزة (التبرع المباشر) Live Donations الجديدة أنها تسمح لأي شخص بإطلاق حملات لجمع التبرعات أثناء البث المباشر، إما بمفرده أو مع آخرين للحصول على تجربة افتراضية شبيهة بالحملات التي تُجرى عبر منصات التلفزة التقليدية لجمع التبرعات.

وقالت إنستجرام إنها «شهدت طفرة في استخدام ميزة البث المباشر خلال الوباء، وأضافت أنه في الشهر الماضي، على سبيل المثال، ارتفع استخدام الميزة بنسبة 70% مع تحول المستخدمين إلى خدمتها لإجراء البث المباشر لأهداف عديدة. وتقول الشركة: إن العديد من المستخدمين كانوا بالفعل يجمعون التبرعات للمنظمات غير الربحية عبر الخدمة، مع أنه لم يكن هناك ميزة رسمية لذلك».

كان موقع إنستجرام أطلق خدمة لتبادل الصور مبادرته الرمضانية #إنستا_الخير للعام الثاني على التوالي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الموقع جميع مستخدميه حول العالم إلى التواصل ونشر أفعال الخير والمحبة، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سيضطر الكثيرون إلى قضاء شهر رمضان بعيداً عن أحبائهم، لذلك وفر لهم الموقع وسيلة مبتكرة للتعبير عن مشاعرهم وتشجيع بعضهم بعضا، ومشاركة المودة والعطاء.

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