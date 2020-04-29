توصية ألمانية بهذه الفاكهة كوجبة بينية مثالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الفراولة تعد وجبة بينية مثالية؛ حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالمعادن والفيتامينات من ناحية أخرى.



وأوضحت الجمعية أن الفراولة تتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام من الفراولة على 43 سعرا حراريا، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

وتعتبر الفراولة كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنها تحتوي على فيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك والنحاس وحمض الفوليك.

ويقول موقع "ويب طب" إن الفراولة تحتوي على قيمة غذائية عالية، ومن أهم فوائدها:

1- تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، حيث إن 100 جرام من الفراولة الطازجة تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط.



2- تثري غذاءنا بالفيتامينات والمعادن، بهذا فإن إضافة الفراولة الطازجة إلى النظام الغذائي اليومي في شكلها الطبيعي، كإضافتها للسلطة أو خلطات العصائر المختلفة.

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3- تقوي جهازنا المناعي.

4- تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية على رأسها فيتامين C. في الواقع ثمانية حبات من الفراولة تحتوي على فيتامين C أكثر من برتقالة واحدة.

5- غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على منع السرطان.

6- مصدر ممتاز لفيتامين K، المنجنيز، حمض الفوليك، البوتاسيوم، ريبوفلسين، الفيتامينات من المجموعة B، النحاس، الماغنسيوم والأوميجا 3.

7- غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض LDL المعروف أيضا باسم "الكوليسترول السيئ"، وتساعد الألياف على تنظيم عملية الهضم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهي تحسن وظائف الأوعية الدموية وتقلل من تخثر الدم.

8- تحتوي كمية عالية من الفلافونوئيدات، وهي مادة مضادة للالتهابات وتساعد على حماية القلب. بسبب خصائصها المضادة للالتهابات، فهي فعالة أيضا ضد التهاب المفاصل.