تركيا تسجل 89 وفاة جديدة بكورونا

الخليج 365الأربعاء 2020/4/29 08:09 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الأربعاء، تسجيل 89 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 3081 العدد الإجمالي لحالات الوفاة.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى تسجيل 2936 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد- 19".
وبلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس حول العالم، حتى الأربعاء، أكثر من 219 ألف حالة وفاة، فيما تخطت الإصابات حاجز الـ3 ملايين.
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