خضراوات تحميك من العطش في نهار رمضان تعرف عليها

القاهرة - لايف ستايل
نصح خبراء التغذية بتناول مجموعة من الخضراوات الطازجة في نهار رمضان، للحماية من العطش، الذي ينتج نتيجة نقص السوائل في الجسم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذه الخضراوات هي "الخس والخيار والفجر".
أولا: الخس
يعد الخس من الخضروات التي تحتوي على نسبة مياه عالية، وعدد سعراته الحرارية قليلة، في وقت يمكن الاستعانة به في وجبة السحور أيضا.
ثانيا: الفجل
يحتوي الفجل علي 94 %من الماء والسوائل، وفيه مضادات للأكسدة أيضا، بالرغم من تصنيف البعض له على أنه من الخضروات الجافة.
ثالثا: الخيار
يعتبر الخيار من أكثر الخضروات التي تحتوي على نسبة مياه كبيرة، لذلك ينصح به في وجبة السحور، وكذلك يمكن الاستفادة منه في عمل سلطة الجبن بالخيار والطماطم.
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