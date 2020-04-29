شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل مريض السكر فى رمضان فى ظل انتشار فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى مرضى السكر من القلق مع الصيام وانتشار فيروس كورونا، لذلك يقدم الخليج 365 كل ما يريد أن يعرفه مرضى السكر عن الصيام وكورونا، وقالت الدكتورة رحاب ميدان مديرة مركز السكر والغدد الصماء بالمصل واللقاح، إن مرض السكر من الأمراض المزمنة وفى حالة ارتفاع نسبة السكر فيكون المريض أكثر عرضا للإصابة بفيروس كورونا.

واضافت، أن من السهل أن تنتقل عدوى فيروس كورونا من شخص لآخر، لذلك لا بد من اتباع الاجراءات الوقائية التى اعلنتها منظمة الصحة العالمية وهى الاهتمام بغسل اليدين بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية ، وأن يكون هناك مسافة للتباعد لا تقل عن 1 متر والابتعاد عن الاماكن المزدحمة وعدم النزول من البيت إلا للضرورة.

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وتابعت، وعلى مريض السكر أن يتابع دائما مع الطبيب المعالج له وان يتناول الادوية فى مواعيدها المضبوطة مع الاكثار من تناول الفواكه والخضراوات وتجنب تناول الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من السكر مثل "المانجة، العنب، التين"، لأنها تسبب ارتفاع فى نسبة السكر وفى هذه الحالة تكون أكثر عرضة للاصابة بالفيروس.

واشارت أن هناك ثلاث أنواع من السكر وهم "سكر الحمل، السكر من النوع الاول، السكر من النوع الثانى"، وأن يجب على مريضات سكر الحمل الامتناع عن الصيام أما مرضى السكر من النوع الأول والثانى فيجب استشارة الطبيب اولا عن صيامهم لأن ذلك يترتب على حالتهم الصحية.

ونصحت الدكتورة رحاب مرضى السكر بتأخير السحور والاكثار من شرب المياه بين المغرب والفجر مع عدم بذل مجهود كبير حتى لا تتعرض للهبوط ، كما أكدت على قياس نسية السكر قبل الافطار بساعة وبعد الافطار بساعتين.