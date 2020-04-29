الأردن يسجل "صفر إصابات" بفيروس كورونا في الداخل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، فيما سجلت إصابتين لسائقين من جنسية عربية على الحدود.

وقال الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، إن هناك 8 حالات تعافت من فيروس (كوفيد-19)؛ ليصبح عدد المرضى في المستشفيات 77 حالة فقط.

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وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 451 حالة، مشيرا إلى إجراء 3500 فحص كورونا في جميع محافظات المملكة.

وأكد أن فيروس كورونا ينتقل بسهولة ولم ينته، منتقدا عدم ارتداء مواطنين لكمامات وعدم الالتزام في التباعد الاجتماعي.



وقال إن الأردنيين ينعمون بحرية كبيرة مقارنة بدول أخرى، مشدداً على أن أي استهتار قد يؤدي لموجة جديدة من الإصابات، مشيرا إلى أن الأرقام في المملكة قليلة والمرض تحت السيطرة لكن يجب عدم الاستهتار.