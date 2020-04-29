شكرا لقرائتكم خبر عن طفح جلدى واحمرار فى العين علامات جديدة لفيروس كورونا ظهرت على طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الصحة البريطانية من متلازمة غامضة تصيب الأطفال كأحد مضاعفات فيروس كورونا، وربط الباحثون بينها وبين مرض كاواساكى ومتلازمة الصدمة السامة، حيث يظهر على الطفل حمى وطفح جلدى واحمرار فى العين.

حسب ما قالته صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن بعض الأعراض ظهرت على طفل يبلغ من العمر 13 عاما ومن ضمن الأعراض التهاب واحمرار فى العين وطفح جلدى يشبه الحصبة، لم يعتقد أن الطفل لويس مصاب بفيروس كورونا لأنه لم يعان من السعال المعتاد وهو من أبرز أعراض الاصابة بالفيروس .



الطفل



على الرغم من أن لويس لم يتم تشخيصه بمتلازمة الصدمة السامة ، فقد تم تحذير الأطباء من الانتباه إلى الأعراض الالتهابية مثل أعراضه التي قد تكون مرتبطة بالفيروس التاجي.

كما اعترف وزير الصحة البريطانى مات هانكوك أمس بأنه "قلق للغاية" بشأن تطور متلازمة الالتهاب الجديدة التي تشبه مرض كاواساكي والتي يمكن أن تسبب رد فعل قاتل للجهاز المناعي.



طفل جلدى

وبحسب ما ورد أُصيب حوالي 20 شابًا بمرض غامض حتى الآن ، وقد تبين أن نصف أولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ، و 12 على الأقل في العناية المركز.

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وقالت والدة لويس كارين سيمبسون إن ابنها عانى من القيء والطفح الجلدي واحمرار العين وتورمها، و تم نقله إلى المستشفى في أبردين قبل نقله إلى وحدة العناية المركزة في جلاسكو ، حيث ثبتت إصابته بالفيروس التاجي.

وحذرت الام الاباء من أن الاطفال قد تظهر عليهم علامات مختلفة أثناء اصابتهم بفيروس كورونا، وقالت أنها تقيم حاليا بأحد الفنادق لتكون قريبة من المستشفى التى يوجد بها ابنها.

وعن بداية ظهور الاعراض قالت، ظهرت عليه ارتفاع فى درجة الحرارة ولكن فى البداية لم نعتقد أنه يعانى من شيئا كبير ولكن مع مرور اسبوع بدأت حالته تدهور وكان يعانى من ألم فى الرأس وتعب فى الجسم ، ثم ظهر عليه طفح جلدى يشبه الحصبة واحمرار فى العين شديد

ذهبنا للمستشفى فورا، وعندما وصلنا إلى هناك ، لم يتمكن من السير من السيارة إلى المبنى ، وفي غضون ساعات من نقله إلى المستشفى تم وضعه على جهاز التنفس.

وقالت: "أريد مساعدة الآباء الآخرين على فهم كيفية اكتشاف الفيروس، قد تظهر بعض الأعراض الغريبة والتي لا تتناسب مع أعراض فيروسات التاجية العادية، ولكن عليك أن تتأكد من الفحص.

حيث قال لى أحد الاطباء، أن الأطفال لا يصابون بسعال جاف مثل البالغين ، وهناك رد فعل التهابي يجعله يبدو وكأنه مرض مناعي ذاتي.