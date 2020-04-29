شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السويسرية: الأطفال أقل من 10 سنوات لا ينقلون عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولو الصحة العامة في سويسرا إنه من الآمن الآن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات أن يحتضنوا أجدادهم، ويأتي تخفيف القيود في البلاد بعد أن استنتج علماء سويسريون أن الأجداد ليسوا معرضين لخطر اصطياد عدوى كورونا من أحفادهم الصغار لأنهم ليس لديهم المستقبلات التي يستهدفها الفيروس.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قال الدكتور دانييل كوخ رئيس وحدة الأمراض المعدية في المكتب الفدرالي للصحة العامة نادراً ما يصاب الأطفال بالعدوى ولا ينقلون الفيروس هذا هو السبب في أن الأطفال الصغار لا يشكلون خطرًا على المرضى أو الأجداد ذوي المخاطر العالية.

تنطبق النصيحة الجديدة في سويسرا فقط على الأطفال الذين لا تظهر عليهم أي علامات للمرض وهم تحت سن العاشرة، ولا يزال الأجداد ينصحون بممارسة التباعد الاجتماعي مع أحفادهم الأكبر سناً، وقد نصح المسنون أيضًا بعدم الاعتناء بالأطفال لفترة طويلة من الزمن أو المخاطرة بأي شكل آخر من أشكال التعرض لفترات طويلة.

في وقت سابق من شهر أبريل ، وجدت دراسة في فرنسا أن صبيًا بريطانيًا أصيب بالمرض دون علمه في عطلة تزلج واتصل فيما بعد بـ 172 شخصًا قبل الحجر الصحي ولم ينقل العدوى إلى أي شخص آخر.

أصيب هو و 10 آخرين بالمرض أثناء إقامتهم في نفس شاليه التزلج في جبال الألب الفرنسية وذهب الطفل إلى ثلاث مدارس تزلج مختلفة في شرق فرنسا وأصيب دون علم أحد واختلط مع أشخاص آخرين.

تم وضع كل هؤلاء في الحجر الصحي عندما كان الطفل إيجابيًا ولم تظهر الاصابه على أحد منهم، وقال الباحثون الذين درسوا حالة الطفل أنها تشير إلى أن الأطفال ليسوا مصدر قلق رئيسي عند النظر في طرق انتقال الفيروسات الرئيسية وأدت الحالة إلى خبراء الأمراض الفيروسية الفرنسية ليقترحوا أن الأطفال قد لا يكونوا مصدرًا مهمًا لانتقال الفيروس.

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في المملكة المتحدة ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي تلجراف ، يعتقد بعض أعضاء المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية المعنية بحالات الطوارئ (SAGE) أن الأطفال لا ينقلون الفيروس ، مما أدى إلى دعوات لإعادة فتح المدارس في يونيو.

ومع ذلك ، بعد الأنباء التي تفيد بأن السويسريين سيخففون القيود ويسمحون للأحفاد تحت سن العاشرة بالاتصال الوثيق مع أجدادهم شكك الخبراء البريطانيون في القرار.

مستشهدين بنقص الأدلة العلمية لتأكيد التأكيد على أن الأطفال تحت سن معينة لا يمكنهم نقل المرض إلى الآخرين، وحذر الخبراء البريطانيون من أن المزيد من البيانات ستكون مطلوبة قبل اتخاذ مثل هذا القرار في المملكة المتحدة.

قال رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل البروفيسور راسل فاينر إن منظمته نصحت بعدم معانقة الأطفال والأجداد في المملكة المتحدة في الوقت الحاضر.

قائلا" نعتقد أن الأطفال ربما ينقلون عدوى كوفيد 19 أقل من البالغين لكننا بحاجة إلى أن نكون على يقين تام وسنحتاج إلى المزيد من البيانات حول ذلك خاصة لأن الأجداد المسنين هم في المجموعة الضعيفة الأكثر خطرا.