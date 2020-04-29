شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أطباء أمريكين تزعم: هيدروكسى كلوروكين ساعد فى علاج 91% من مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم عدد من الأطباء الأمريكيين أن الدواء المثير للجدل هيدروكسي كلوروكوين ساعد 91 ٪ من مرضى الفيروس التاجى كورونا كما أنهم يجادلون في ضرورة عدم انتظار التجارب الخاضعة للرقابة على هذا الدواء، وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

حيث كتب اتحاد الأطباء والجراحين الأمريكيين رسالة إلى حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي يحثه على استخدام هيدروكسي كلوروكوين على نطاق أوسع لعلاج مرضى كورونا، وأكدوا أن البيانات عن 2333 مريضا بفيروس كورونا تكشف أن العقار ساعد 91 ٪ من المرضى على التعافي.





يأتي ذلك بالرغم من التحذير الذى أصدرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDAمن استخدام هيدروكسي كلوروكوين خارج المستشفيات بسبب قدرته على التسبب في اضطراب نظم القلب لدى بعض المرضى

ووفقا لتقرير لديلى ميل قدمت رابطة الأطباء والجراحين الأمريكيين (AAPS) بيانات عن 2333 مريضًا عولجوا باستخدام هيدروكسي كلوروكين حيث أظهر 91.6 % من أولئك الذين حصلوا على الدواء أفضل حالًا بعد العلاج.

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في رسالة إلى حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي حثت المجموعة الأطباء على عدم انتظار نتائج الاختبارات القياسية للدواء لبدء استخدامه في مرضى فيروسات التاجية وبدلاً من ذلك يجب أن يعتمدوا على التفسيرات المعقولة للبيانات المتاحة المحدودة.

يأتي تأييد رابطة الأطباء والجراحين الأمريكين بالرغم من الدراسة التي أكدت أن مرضى كورونا الذين تناولوا هيدروكسى كلووركين كانوا أكثر عرضة للموت ، ورفضت مجموعة الأطباء تلك النتائج الأولية مدعية أن الأشخاص الـ 52 الذين ماتوا كانوا مرضى للغاية ، مما يعني أن نتائجهم ليست مؤشرا على آثار هيدروكسي كلوروكوين وأن الدواء سيعمل بشكل أفضل إذا تم استخدامه في المرضى الذين يعانون من مرض أقل خطورة.

وأعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA استخدامًا طارئًا للأطباء لوصف هيدروكسي كلوروكوين لبعض مرضى الفيروس التاجي ، بقدر ما هو وسيلة لتسهيل جمع البيانات حول كيفية تحمل الأشخاص المصابين بالفيروس للدواء لأنه أظهر وعدًا بمساعدتهم.

ويقع جزء كبير من المعلومات السريرية المذكورة في رسالة رابطة الأطباء والجراحين الامريكية على تقارير من الصين وفرنسا وكوريا الجنوبية والجزائر والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى إشارات إلى الاستخدام الوقائي لهيدروكسي كلوروكوين لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في دول مثل تركيا والهند.

بعض التقارير الواردة في الجدول هي تجارب كبيرة نسبيًا مثل علاج الدكتور فلاديمير زيلينكو لـ 405 من أصل 1345 مريضًا بفيروس كورونا في نيويورك مع هيدروكسي كلوروكين لكن معظم البيانات تأتي من استخدامات صغيرة أو لمرة واحدة للدواء.